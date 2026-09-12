Ventaja consolidada para el Betis de Pellegrini en su visita al Villarreal

El Betis visita La Cerámica con el as en la manga de que Pellegrini le tiene cogida la medida a este partido desde que llegó a Heliópolis, con resultados para creer en otro golpe de efecto

Tras el prestigioso triunfo contra el Real Madrid y estrenarse en Champions con remontada ante el Lille, el Betis dispone este lunes de la oportunidad de confirmar las magníficas sensaciones y su racha con otro golpe de efecto, esta vez ante el Villarreal.

De ese modo, los verdiblancos visitan La Cerámica con los castellonenses en plena crisis y el nuevo técnico, Íñigo Pérez, cada vez más cuestionado, tanto en cuanto los amarillos aún no conocen la victoria en LaLiga, con dos empates y dos derrotas, y llegan al choque tras perder con el Borussia Dortmund en Champions por 3-2.

Además, el Betis enfila este viaje con una ventaja que se ha consolidado durante la etapa de Pellegrini, pues desde la llegada del míster chileno le ha cogido la medida al feudo del Villarreal, con unas estadísticas que invitan a creer en otra victoria verdiblanca más allá de la dificultad de la empresa.

Tres victorias y una sola derrota en casa del Villarreal con Pellegrini

En este sentido, el míster chileno, que con anterioridad hizo historia en El Madrigal, presenta un balance muy positivo en dicho feudo en el banquillo verdiblanco, hasta el punto de que en seis partidos suma tres victorias, dos empates y una sola derrota, que, además sufrió en la segunda campaña de Pellegrini.

Es decir, que con el 'Ingeniero' al mando, los heliopolitanos encadenan cuatro desplazamientos sin perder y en todos ha visto puerta, con dos goles en las tres última citas.

Empate épico e intento de botellazo a Antony

Una condición de invicto que demostró con creces el curso pasado, cuando de la mano de Antony, el Betis igualó en el último suspiro un 0-2 adverso, lo que derivó en un lanzamiento de objetos en el segundo tanto que casi impacta en el brasileño. De hecho, solo los reflejos de Aitor Ruibal impidieron que una botella golpeara al extremo.

Antes de ese empate épico, los de Pellegrini habían sumado dos victorias consecutivas en La Cerámica, ambos por 1-2, con goles de Ayoze Pérez y Willian José, en la 23/24, y de Vitor Roque y Lo Celso, en la 24/25.

La racha sin perder comenzó con el 1-1 de la 23/24, con diana de Borja Iglesias después de haber sufrido por 2-0 la única derrota en casa del Villarreal en la era del entrenador chileno.

Nueve goles a favor en seis partidos con un resultado muy repetido

Una temporada antes, en la primera del 'Ingeniero' como bético, ya apuntó maneras en el recinto amarillo, pues los suyos ganaron por 1-2, el resultado más repetido, con aciertos de Ayoze Pérez y Fekir.

En ocho viajes, el Betis ha ganado en tres ocasiones y perdido solo en una, con un saldo goleador de nueve dianas a favor y ocho en contra, lo que supone una media de casa tres tantos por duelo.