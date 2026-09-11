Betis y Ceuta hacen oficial un secreto a voces: amistoso en La Cartuja para llamar la atención de toda España y exigir soluciones

El club verdiblanco recibirá al cuadro blanquinegro aprovechando el parón liguero por los compromisos de las selecciones para seguir alzando la voz para exigir las soluciones que la Ciudad Autónoma de Ceuta lleva reclamando desde la llegada masiva de migrantes de finales de julio

Era un secreto a voces desde que el secreto en el que trabajaban Real Betis y AD Ceuta fue desvelado en sala de prensa por José Juan Romero, entrenador del conjunto caballa que vivió dos etapas diferentes como técnico del filial verdiblanco y que se ha convertido en un excelente portavoz de la impotencia y frustración que reina en los ciudadanos de la Ciudad Autónoma después de comprobar que las autoridades competentes no han sido capaces de ofrecer soluciones reales cuando ha pasado ya cerca de un mes y medio desde la gravísima crisis migratoria y humanitaria acontecida a finales de julio con la entrada de más de 80.000 inmigrantes. El apoyo del club verdiblanco ha sido sin paliativos y, después del aplaudido gesto del pasado viernes antes del duelo liguero con el Real Madrid, este viernes ha anunciado oficialmente un encuentro amistoso de carácter solidario el próximo 1 de octubre.

Fecha, horario y precio de las entradas para el amistoso Betis - Ceuta

"El Real Betis se enfrentará a la AD Ceuta FC en un partido amistoso que servirá de homenaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a los ceutíes ante la grave situación que están viviendo en estos momentos. El encuentro se jugará el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio La Cartuja", ha explicado la entidad heliopolitana en un comunicado de prensa en el que ha añadido que "los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

Precios de 5 a 10 euros y creación de una Fila Cero para Cáritas Ceuta

En este sentido, el Betis ha anunciado que las localidades tendrán un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios -abonados y titulares del carnet 'Soy Bético'-. "Los socios recibirán un ID-PIN en el código promocional y todos ellos podrán adquirir hasta cuatro entradas a ese mismo precio". Para el resto del público, asistir a este Betis - Ceuta saldrá por sólo 10 euros, más los mencionados costes de gestión.

"Las localidades ya están disponibles en la taquilla online del Real Betis. Inicialmente, se habilitarán las gradas baja y media de Preferencia y Fondo, así como la grada baja de Gol Sur. Conforme avance la venta de las entradas, se abrirán otras zonas del estadio. Además, a partir de la próxima semana, la Fundación Real Betis Balompié pondrá marcha una fila 0 para aquellos aficionados que quieran realizar alguna aportación adicional a esta causa benéfica", añade la nota del Betis, que anima a su hinchada a asistir de manera masiva.

El mensaje de Ángel Haro, germen del amistoso Betis - Ceuta

"Ceuta merece seguridad, merece tranquilidad y merce el apoyo de todos en estos momentos tan complejos. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo ceutí y toda su gente. Ceuta no está sola", declaró el presidente del Real Betis, Ángel Haro, en uno de los muchos vídeos de personalidades conocidas que vienen publicando los medios locales en estas últimas semanas tan tensas.

Juan Jesús Vivas muestran su gratitud y se declara hincha del Betis

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, expresó el pasado sábado su gratitud al presidente del Real Betis, Ángel Haro, en nombre de todos los vecinos ceutíes y extensivo para toda la afición del conjunto verdiblanco después del "inolvidable gesto" de apoyo expresado en los minutos previos al inicio del partido de la cuarta jornada en LaLiga EA Sports que enfrentó al club sevillano con al Real Madrid.

Ambos equipos desplegaron sobre el terreno de juego del Estadio de La Cartuja de Sevilla sendas banderas de grandes dimensiones, una de Ceuta y otra de España. "Este inolvidable gesto pone en evidencia una muestra de solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que vive la ciudad", aseguró el político del PP. "Te puedo asegurar que nos llegó al alma, que nos hizo sentir que no estamos solos en este duro trance y que, a partir de ayer, todos los ceutíes somos béticos", añadió.

José Juan Romero, bético y caballa casi a partes iguales: "Entérense, en Ceuta seguimos igual"

También se pronunció con emoción sobre este detalle en el encuentro frente al Real Madrid el actual entrenador de la AD Ceuta, extécnico del Betis Deportivo y declarado aficionado verdiblanco, José Juan Romero. "Ya lo anunciará el club, pero el Betis nos ha propuesto jugar un partido para Ceuta en La Cartuja. Los dos clubes están en sintonía y probablemente será en el parón de Primera división. Va a ser un homenaje a la ciudad y a lo que está pasando", explicó el preparador oriundo de Gerena y apasionado de las Trece Barras: "Si lo hace el Betis, imagínate. Es el partido para retirarme", añadió antes de insistir en su rotundo mensaje a toda España: "Señores, entérense, que seguimos igual en Ceuta".