Férreo blindaje para Troy Parrott, convertido en atracción turística: en Irlanda organizan viajes para ver al Betis

El conjunto verdiblanco no ha tardado en empezar a rentabilizar los 16 millones de euros que pagaron al AZ Alkmaar por el joven goleador, que cuenta con varios pretendientes de postín en la acaudalada Premier League que observan desde un segundo cómo el Betis le ha puesto una cláusula de rescisión que multiplica por más de cinco la inversión realizada hace tres semanas

"¿Planeas un viaje para ver a Troy Parrott en Sevilla? Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para ver al Real Betis. Con dos goles ganadores en los dos últimos partidos, el delantero irlandés se está adaptando muy bien a su nuevo club en España". Así arranca una noticia que el diario The Irish Times ha publicado como información de servicio para responder a la demanda de numerosos compatriotas que están colapsando agencias de viajes y portales de internet en busca de desplazamientos y alojamientos en la capital de Andalucía para visitar al recién fichado delantero de 24 años, que en apenas unos días se ha convertido en una suerte de atracción turística.

Su aterrizaje en el Betis no ha podido ser mejor. Llegó al club heliopolitano el 20 de agosto, en la previa del inicio del equipo en LaLiga EA Sports en un partido contra la Real Sociedad (1-0) que vio desde la grada de La Cartuja. Con apenas tres entrenamientos con el grupo fue convocado para la visita al Valencia CF (0-1) del 25-A y debutó jugando los últimos 19'. Cuatro días después volvió a la capital del Turia y vivió su primera titularidad ante el Levante UD (5-2), sumando 57'.

Tras ese calentamiento ha llegado una semana fantástica: el viernes salió desde el banquillo a falta de 22' para marcar su primer gol, que dio el triunfo contra el Real Madrid (1-0), y el martes completó por primera vez los 90' en su primera experiencia en la UEFA Champions League, hito que celebró marcando el definitivo 2-3 contra el LOSC. Los 16 millones de euros que ha costado se están quedando cortos, en la Premier League no le quitan ojo y el Real Betis se frota las manos con su elevadísima cláusula de rescisión.

Viajar a Sevilla para ver a Troy Parrott, una obsesión para los irlandeses

La repercusión de su fichaje por el club andaluz ya había sido enorme, pero su pronto despertar goleador ha desatado una locura en Irlanda. En la mencionada noticia publicada por The Irish Time no sólo explican cómo viajar a Sevilla y comprar entradas para ir al Estadio de La Cartuja, además también añaden información de los muchos reclamos turísticos que tiene la ciudad de Sevilla. Asimismo, Parrott también ha sido protagonista en RTÉ Sports, la televisión que tiene los derechos de la Champions League en Irlanda. En el análisis posterior a la emisión del Lille - Betis, Karen Duggan y Stephen Kely dedicaron un amplio espacio a hablar del delantero verdiblanco: "Es imposible no dejarse llevar".

"Mira, Karen. Mencioné a Troy Parrott, porque es de lo que todo el mundo habla hoy por lo que ha hecho, y se pone una sonrisa en la cara de todos", decía Kely. "Sí, es así, y es difícil no dejarse llevar. Llevamos tanto tiempo hablando de su potencial y ahora vemos que ha llegado a una cota más alta y... Ha marcado el gol ganador contra Real Madrid y ahora otro gol en Champions League. Ha sido un comienzo soñado para él y ahora la pregunta es si puede hacer esto de manera consistente", argumenta Duggan.

"Todos nos ilusionamos con ir de nuevo a un Mundial gracias a Troy, así que verlo ahora a este nivel, después de cómo había rendido en el AZ Alkmaar, sientes que ha tomado la decisión correcta. Es genial para nosotros poder verle en LaLiga, ganando contra el Real Madrid y marcando goles para regresar con nosotros en un par de semanas y hacer volar a Irlanda". "Sí, absolutamente. Y el Betis tiene una buena oportunidad en la Champions. Con nueve puntos estaría muy cerca del 'Top 24'. Ya suma tres y ahora tiene dos partidos en casa. Luego tienen que jugar también al Bayern de Múnich, al Arsenal, al Dortmund...", reflexionan en la tele irlandesa.

Los 16 millones que pagó el Betis, calderilla: en la Premier no le quitan ojo pero está blindado con una cláusula de rescisión elevadísima

"Es muy temprano aún, pero acertó al decidirse por el Betis porque quería jugar Champions". "Cuando miras la trayectoria de Troy y piensas cuando no jugaba en el Tottenham... y luego se va al extranjero y encuentra su sitio. Creo que volver a Inglaterra era una mala elección y cuando llegó la opción del Betis pensé que éste sí era el lugar ideal para irse. En España, disfrutando de esa atmósfera, de esa cultura, jugando al máximo nivel de fútbol contra los mejores jugadores, ganar al Real Madrid contra Mourinho (su técnico en los Spurs)", remarcaban en RTÉ Sports.

"Los sueños están para cumplirlos y Troy ahora está en la plataforma más grande para mostrarse. Su nombre va protagonizar conversaciones importantes", han augurado en su país, informando de que hay muchos clubes ingleses que siguen de cerca su evolución. Si quieren ficharle en un futuro a corto plazo van a tener que romper la hucha: Parrott tiene contrato con el Betis hasta 2031 y su cláusula asciende a 100 millones de euros, según han confirmado medios como El Chiringuito o El Desmarque.