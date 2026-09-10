Pellegrini sigue acumulando buenas noticias en la vuelta al trabajo del Betis: Abde, Diego Llorente, Ceballos, Lo Celso...

Manuel Pellegrini ha dirigido una sesión matinal en la vuelta al trabajo del equipo verdiblanco después de las dos victorias seguidas celebradas contra el Real Madrid y el LOSC Lille, con buenas sensaciones en los jugadores convalecientes y con Aitor Ruibal como único inquilino de la enfermería

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este jueves, después de gozar de un día de descanso tras haber redebutado el martes en la UEFA Champions League con un triunfo en Lille (2-3), y ahora dispone de cuatro entrenamientos para preparar la visita al Villarreal CF del próximo lunes, en el choque que cierra la jornada 5 en LaLiga EA Sports y en el que los pupilos de Manuel Pellegrini intentarán mantener la inercia retomada ante el Real Madrid (1-0) en un inicio de curso que ha inyectado confianza en el vestuario que suma 9 de los primeros 12 puntos en juego y que recupera -o está a punto de recuperar- a varias piezas importantes.

Abde reaparece ya liberado de la protección en su rodilla

Al buen tiempo, buena cara. Y es que Pellegrini ha vuelto a recibir buenas noticias en esta nueva sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En el grupo que saltó al campo 2 de las instalaciones en Los Bermejales a eso de las 10:30 horas estaba Ez Abde, quien trabajó con total normalidad en los minutos abiertos para los medios de comunicación, ya sin vendaje protector en la rodilla en la que sufrió un esguince en los días previos al inicio del Mundial 2026 y una vez recuperado de un proceso febril que le dejó fuera de las convocatorias en los triunfos ante Real Madrid y LOSC de Lille.

El extremo marroquí de 24 años, que la pasada temporada firmó los mejores números de su carrera deportiva (15 goles y 13 asistencias), también se perdió los dos primeros encuentros de la temporada. Vio desde la grada de La Cartuja la victoria contra la Real Sociedad (1-0) en la apertura del curso y sólo viajó a uno de los dos desplazamientos seguidos a Valencia. Baja en el triunfo en Mestalla (0-1), hasta la fecha sólo suma los 16 minutos que participó en el tramo final de la abultada derrota contra el Levante UD (5-2). Ahora, si todo marcha bien de aquí al domingo, cuenta con muchas opciones de volver a viajar a tierras mediterráneas para reaparecer por fin.

Diego Llorente se ejercita con el grupo e intenta adaptarse a jugar con máscara

Además de Abde, Pellegrini también se ha congratulado este jueves de la presencia de Diego Llorente. El central madrileño tuvo que pedir el cambio en la primera mitad del partido ante el Real Madrid después de sufrir un fuerte choque contra Marc Roca. Como consecuencia de este lance fortuito, el '3' se rompió los huesos propios de la nariz y sufrió un desplazamiento de tabique que pudo ser corregido por los médicos del Real Betis sin necesidad de pasar por el quirófano.

Convaleciente para viajar a Lille para el primer duelo en la Fase Liga de la Champions League, al estar muy reciente el golpe y no haber remitido aún la inflamación, en la matinal de este jueves ha reaparecido y en principio se apunta para ir a La Cerámica. Eso sí, para poder participar en el encuentro deberá usar una molesta máscara protectora -diseñada especialmente para él- a la que aún tiene que adaptarse y de la que se ha liberado para trabajar en los primeros compases de esta sesión matinal en los que no había riesgos aparentes de impacto.

Ceballos, Diego Conde y Lo Celso dan un pasito más; la de Aitor Ruibal, única baja por motivos físicos en el Betis

Asimismo, el técnico chileno ha comprobado con satisfacción la buena evolución que siguen experimentando jugadores como Dani Ceballos, que no pudo incorporarse hasta el 2 de septiembre y debe coger ritmo competitivo; otro recién llegado como Diego Conde, que sufrió una luxación de hombro al poco de firmar y está inédito desde el ecuador de la pretemporada bética; o Giovani Lo Celso, quien tuvo más vacaciones que nadie por su condición de finalista del Mundial 2026 y que además llegó aquejado de una lesión muscular.

Los tres se estrenaron el pasado lunes en una convocatoria oficial en la presente 2026/2027 y en principio repetirán como expedicionarios en el viaje del domingo hasta tierras castellonenses. De este modo, la única baja por lesión como tal es la de Aitor Ruibal, quien fue operado del menisco a finales de la pasada 25/26 y que tiene programado su regreso a los entrenamientos en este parón liguero de finales de septiembre.