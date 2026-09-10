El mejor defensa de Europa juega en el Betis y su temporada ya es histórica: Bartra rompe techos en LaLiga y la Champions

Viene de vivir "una de las noches más bonitas en 17 años de carrera" y de firmar un espectacular inicio de la 26/27: MVP en Lille, mejor defensa y segundo mejor futbolista en la primera jornada de la Champions, el mejor zaguero de LaLiga, fijo en el Once Ideal... También es el 'pichichi' bético y en sólo cuatro partidos roza su récord anotador

Suma tres goles en los cuatro partidos que ha disputado de esta serie con las cinco primeras citas oficiales de la temporada y es el máximo goleador del Real Betis. Ha sido MVP en el histórico reestreno verdiblanco en la UEFA Champions League; lleva dos jornadas seguidas entrando en el Mejor Once de LaLiga EA Sports; y también está entre los más destacados de todo el campeonato español en el mes de agosto. Sin embargo, no, no juega como delantero. El gran protagonista hasta la fecha es central, se llama Marc Bartra Aregall, tiene 35 años y la puesta en escena de su novena temporada como bético está siendo asombrosa: el mejor defensa de toda Europa, según las estadísticas.

"Una de las noches más bonitas en mis 17 años de carrera profesional, de esas inolvidables que quedarán para siempre en la historia del Real Betis. Tengo una sensación muy profunda de que lo mejor está por llegar. Antes de empezar la temporada os dije que os abrocharais los cinturones, y aunque pueda haber baches, espero que sigan siempre abrochados. Orgulloso de este EQUIPO, son los mejores! Que viva el Betis de Champions League", reflexionaba Bartra en sus redes sociales después de lograr un doblete en su reencuentro con la máxima competición continental. A día de hoy es el defensor mejor valorado en LaLiga (8,03) y en la Champions League (8,39) esta temporada.

Bartra vuelve a la Champions por la puerta grande: MVP del Lille - Betis

Desde la 2017/2018, cuando dejó el Borussia de Dortmund para firmar por el Real Betis no jugaba un partido de Champions. El placer de marcar en la máxima competición europea sólo lo había experimentado en una ocasión, también en el club germano y hace casi una década exacta: el 14 de septiembre de 2016, en la primera jornada de la Fase de Grupos y ante el Legia de Varsovia polaco.

Es decir, que un único partido de Champions League como bético ha multiplicado por dos la producción conseguida en las 33 citas que sumó entre el FC Barcelona y el propio Borussia de Dortmund. Además, con estos tres tantos en cuatro partidos, ya ha igualado su mejor registro en la entidad heliopolitana, los 3 de la 24/25 y de la 19/20, y está a sólo uno de su récord anotador: los 4 que celebró con el Trabzonspor turco en la 22/23.

Como no podía ser de otro modo, su portentoso doblete contra el LOSC de Lille le valió para ser nombrado por la UEFA como MVP de este duelo correspondiente a la primera jornada de la Fase Liga en la Champions League 26/27. Incluso quiso buscar el primer 'hat-trick' de su vida; pero Manuel Pellegrini le frenó cuando se disponía a subir al área rival en un córner botado en los últimos minutos y ya con ventaja de 2-3 para el Real Betis. Además, su nombre también aparece en el Equipo Ideal de este primer envite con una nota de 8,03.

Entre los cinco mejores futbolistas de LaLiga y miembro fijo en el Once Ideal de cada semana

El del pasado martes en el Stade Pierre-Mauroy no fue un premio aislado. Bartra es el indiscutible MVP de este arranque de curso en el equipo verdiblanco. Y es que el '5', uno de los capitanes del vestuario, también ha sido incluido en el mejor once estadístico de las dos últimas citas en LaLiga EA Sports. Con unas calificaciones muy elevadas, Bartra aparece en el Mejor Once elaborado por el portal estadístico WhoScored para la jornada 4, tras su portentosa salida desde el banquillo en el triunfo contra el Real Madrid -fue protagonista en el penalti- y ya estuvo también en la mejor alineación de la semana anterior, a pesar del 5-2 que el Real Betis encajó ante el Levante UD. Suyo fue uno de los dos goles de su equipo.

En la jornada 3, Bartra recibe una nota de 8,64 y comparte alineación con Sivera; Alexander-Arnold, Foyth, Rubén Hinojo; Marc Bernal, Olasagasti, Bellingham; Lamine Yamal, Raphinha y Zabiri. En la pasada cuarta jornada -tras amargar a Mourinho-, el barcelonés presentó un 7,62 y volvió a colarse en una formación en la que le acompañan su compañero Álvaro Valles (con una nota de 9,35); Ángel Pérez, Starfelt, Manu Sánchez; Pedri, Fermín, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lucas Boyé y Budimir.

Los mejores de LaLiga en el mes de agosto

Por si fuera poco, el mismo portal incluye también en el Mejor Once de LaLiga en el mes de agosto, tiempo en el que se disputaron tres jornadas y en el que el ex de Barça o BvB tuvo descanso en el choque intersemanal ante el Valencia CF (0-1) y se quedó todo el encuentro en el banquillo sólo tres días después de jugar los 90 minutos contra la Real Sociedad (1-0) en el estreno oficial de la presente temporada.

Ese equipo ideal del primer mes de competición es el siguiente: Mathew Ryan (7,28); Eric García (7,8), Marc Bartra (con un 8,24 tiene la quinta mejor nota del mes), Gerard Martín (7,51), Xavi Espart (7,71); Jude Bellingham (8,61), Fermín López (7,81), Arda Güler (7,82); Lamine Yamal (8,19), Raphinha Dias (9,02) y Kylian Mbappé (8,68).