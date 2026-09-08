Bartra celebra su "noche soñada" y revela la anecdótica bronca de Pellegrini: "El futbol ha sido justo con el Betis"

Elegido MVP del partido tras marcar dos goles, Bartra se emociona por haber cumplido un sueño lejano y considera merecido el resultado, a la par que explica que su ambición por marcar el cuarto le costó una regañina del míster

Marc Bartra se convirtió en el protagonista inesperado del estreno del Betis en la Champions, pues firmó el doblete con la testa que neutralizó las dos ventajas del Lille y fue elegido, lógicamente, como el MVP del partido.

Evidentemente, a la conclusión del choque estaba eufórico por la importante victoria y su participación decisiva. "Es una noche soñada y me emociona porque al final creo que el fútbol también muchas veces es justo, y creo que ha sido muy justo con nosotros. Hemos remontado el partido de la manera que lo hemos hecho, encima meter dos goles", señaló Bartra, que tiene claro para quién va esta victoria: "Se lo dedico a mis hijos, que es lo que más quiero en este mundo, y a toda esa gente que me ayuda, mis padres, mi hermano".

"Era un sueño que estaba lejano y lo hemos conseguido"

Sin duda, no hay mejor manera para Bartra de comenzar su andadura con el Betis en Champions, competición que ya había disputado con otros equipos. "Al final la Champions me trae muy buenos recuerdos desde pequeño y luego como jugador también del Barça, con el Dortmund", expresó el central, que insiste en sus ganas de hacerlo con el Betis y la puesta en escena no ha podido ser mejor.

"Era un sueño poder llegar con el Betis, algo que se veía muy lejos y lo hemos cumplido. Ya llevo muchos años aquí y se lo dedico también a todos estos béticos. Al Betis lo amo, y poder jugar la Champions League y ganar de esta manera es una noche muy especial".

Pese a la emoción del momento, Bartra ya ha elegido donde colocará y cómo este trofeo de MVP tan especial. "Lo pondré en casa, en un buen sitio. Sí, de hecho tengo ahí también muchos trofeos de los que he ganado, réplicas entre medio de la Champions y demás. Los pondré seguramente allí y con la camiseta del Betis envolviéndolo", señaló el catalán, que reveló como anécdota la regañina que le echó Pellegrini por subir en una acción en busca del cuarto.

La regañina de Pellegrini

"Al final veía que éramos uno más y quise ir a rematar el córner, porque ya matábamos el partido metiendo el cuarto. Pero es verdad que el míster también me encanta, porque al final gracias a él he mejorado muchísimo en muchos aspectos de mentalidad, en concentración, en lo defensivo. También se lo dedico, que sea el primero de muchos", indicó el héroe bético en el Pierre-Mauroy.