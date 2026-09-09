Pellegrini saca pecho y reivindica el inconformismo del Betis: "El balón parado iguala, pero si revisamos las estadísticas..."

El míster bético señala que el Betis superó en todo al Lille pese a los problemas a balón parado, reflejo de que el equipo "no se ha conformado con disputar la Champions": "Hicimos un partido muy completo"

Pellegrini valoró muy positivamente el triunfo en el estreno del Champions a la par que lo considera merecido por la cantidad de ocasiones creadas y el control del partido por parte verdiblanca.

"Más que un sueño era la capacidad del grupo a través de sus méritos para clasificarse a Champions, que parecía algo inalcanzable. Una vez conseguido, el grupo no se conformó con eso. Teníamos que intentar clasificarnos para la ronda siguiente. Jugamos ante un rival difícil y hicimos lo hicimos muy bien, pese a un primer tiempo cuyo marcador no reflejó las ocasiones que tuvimos. En el segundo, con uno menos ellos, no sé si tuvimos 19 o 20 tiros. El equipo salió a competir", indicó que insistió en la autoridad bética.

"Hicimos un partido muy completo"

"A pesar de que el Betis hacía mucho que no jugaba la Champions, hay jugadores que sí y yo también. Pero llegar a la Champions no era la meta, sino demostrar que contra cualquier equipo que juguemos salimos a buscar los tres puntos. Hicimos un partido muy completo, primero por darle la vuelta al marcador dos veces, y segundo por la confianza, que tantos años jugando en Europa da experiencia también", indicó el míster, que incidió en que controlaron el partido.

"El control fue bastante amplio. Si vemos las estadísticas del primer tiempo, creo que tuvimos once o doce tiros y ellos tres. En el balón parado se iguala lo colectivo, pero revisando la posesión, los remates y las llegadas, el equipo superó al Lille. Además, con la personalidad de seguir haciendo nuestro fútbol, independientemente de con quién juguemos", celebró Pellegrini, claro con los objetivos.

Las metas de Pellegrini esta temporada

"Estamos en tres competiciones. Sufrimos en LaLiga una derrota que pareció fea, pero el grupo se rearmó y sumó tres puntos ante el Real Madrid. Ahora entramos en otra competición en la que no nos conformamos con participar, pero teníamos que demostrarlo en el campo. ¿El mejor regalo para mi cumpleaños? Ganar el siguiente partido", señaló el chileno, que se refirió a la plantilla confeccionada tras el cierre del mercado.

"Más que nombres, me ilusiona que el plantel mantenga el compromiso con lo que estamos haciendo. Faltan todavía jugadores importantes que tienen que ponerse a punto, como Lo Celso, Ceballos o Abde. Nos van a aportar en el futuro, pero ahora mismo, como les digo a ellos mismos, los más importantes son los que están", apuntó.

Además, explicó por qué se molestó con Bartra durante el partido pese a sus dos goles: "La experiencia es importante hacerla sentir en el campo. Si vamos ganando por uno y tenemos un córner en el minuto noventa y tantos, no debe ser un córner corto sino largo, para mantener los últimos minutos el balón".