Álvaro Valles 'reta' al hermano de Mbappé tras parar el penalti en el Betis - Real Madrid: "Me encantaría repetir el resultado"

El meta rinconero, muy ilusionado con el estreno en Champions y que espera mejorar la participación anterior, resaltó el peligro de Ethan Mbappé, con el que se medirá este martes después de haberse impuesto a Kylian el pasado viernes

Álvaro Valles, el héroe del Betis en la victoria contra el Real Madrid al detener el penalti a Mbappé, acompañó a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al debut bético en la Champions, competición en la que participará por primera vez en su carrera con la consecuente ilusión.

"Para muchos de nosotros es la primera vez en esta competición y la verdad es que el vestuario está muy ilusionado, con muchas ganas de arrancar. Sabemos de la importancia a nivel europeo e internacional y estamos deseando de empezar y dar la mejor imagen posible. No hay que ponerse un techo, hay que ir sumando puntos desde el inicio", apuntó el meta, que hizo en hincapié en lo que supone para él estrenarse en la máxima competición continental después de lo sufrido en Las Palmas para recalar en el Betis.

"Supone un orgullo y una ilusión increíbles estar aquí"

"Para mí estar aquí supone un orgullo y una ilusión increíbles, espero disfrutar al máximo. Yo estoy preparado para disputar todos los minutos que el míster quiera darme, para eso está la preparación de la pretemporada", indicó Valles, que apenas tiene recuerdos de la última vez que el Betis jugó la Champions. "Tengo que echar la vista atrás y era muy pequeño. Con siete u ocho años, no lo recuerdo muy bien. Ya de mayor sí he visto vídeos y demás y con la misma ilusión que un niño cuando eres pequeño y ves a tus referentes jugando esos partidos. Tengo la ilusión de repetirlo y mejorarlo para poder seguir haciendo historia con el club".

Además, se refirió a la circunstancia anecdótica de que mañana se enfrentará al hermano de Mbappé, en las filas del Lille, tras haber detenido el penalti a Kylian, destacando las cualidades de Ethan. "Soy consciente de que juego mañana contra el hermano, que es un referente de ellos en ataque. Es bastante habilidoso y tiene calidad y me encantaría repetir el mismo resultado. Siempre que ganemos es bueno, pero si no pitan el penalti, mejor", indicó con buen humor el portero rinconero.

También se cuestionó sobre los cinco goles encajados en la fatídica tarde de Betis en el Ciutat de Valencia contra el Levante: "Me da rabia que me metan cinco o uno. Estoy contento de poder ayudar lo máximo posible y al final esto es un deporte de equipo y las victorias y las derrotas las hacemos todos. Lo importante es el grupo independientemente de si me hacen más o menos goles".