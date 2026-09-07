Adrián avisa al Betis sobre el Lille, señala un objetivo ambicioso en Champions y eleva a Valles: "Lograr cosas que aún no se han conseguido"

El exmeta, ahora miembro de la dirección deportiva, asegura conocer a Davide Ancelotti y señala cuál será la clave en el debut de Champions, a la par que pone el listón de la ilusión alto y destaca el "grandísimo nivel" de su excompañero

La temporada cumplió un sueño como parte de la plantilla y ahora lo vivirá desde los despachos, como miembro de la dirección deportiva verdiblanca una vez que colgó los guantes en verano. Adrián San Miguel se ha desplazado con el equipo a Lille y afronta el debut bético en la Champions con una enorme ilusión.

"El año pasado conseguir el hito de clasificarte a la Champions fue algo muy bonito y ahora comenzamos el camino realmente. Yo creo que es un camino para disfrutarlo, es un camino para conseguir nuevos hitos e intentar lograr cosas que no se han conseguido hasta ahora en el club. Un camino para competir y ojalá hagamos un buen papel en esta Champions League", señaló en Radio Betis Adrián, que asegura conocer muy bien al técnico del primer rival, Davide Ancelotti, y vaticina un partido muy igualado.

Adrián avisa de los peligros del Lille

"La verdad es que en las últimas temporadas el Lille ha dado ese salto de calidad y se ha metido dentro de los cinco o cuatro primeros de la Ligue 1. Es cierto que tiene un nuevo entrenador, David Ancelotti, que tiene una filosofía bastante peculiar y al que conozco también personalmente. Va a ser un partido aguerrido, un partido en el que nos va a costar hacernos con el balón, porque ellos tratan también muy bien la pelota y les gusta tenerla. Habrá una batalla por el balón", indicó Adrián, que cree ciegamente en la capacidad del equipo.

"Yo estoy seguro que con el hambre que tiene este equipo de comenzar bien la Champions y tal como veo a todos los compañeros involucrados desde este principio de temporada va a ser un partido muy bonito", comentó el exmeta, que insiste en que esta aventura en la elite será muy gratificante para el club y para la afición.

De estar la grada contra el Chelsea hace 21 años a vivir la Champions en los despachos béticos

"Ahora nos han tocado rivales diferentes, algunos más conocidos, otros no tanto, otros más poderosos, otros que están creciendo y aspirando a mucho y va a ser algo muy especial para toda la plantilla poder disputar esta Champions y para toda la afición también poder estar con el equipo. Esperemos que las noches de Champions sean muy especiales y también fuera. Estoy seguro que mañana va a haber muchos Béticos (4:00) y en los siguientes escenarios también", expresó el de Palmete, que hace 21 años, en la primera última vez que el Betis jugó esta competición, recuerda haber estado en la grada con su padre en la histórica cita contra el Chelsea.

Halagos para Álvaro Valles

Además, Adrián destacó el nivel del fuera su compañero el curso pasado, Álvaro Valles, vital en el tramo inicial de Liga y clave contra el Real Madrid.

"Yo siempre digo que contra menos protagonista sea el portero, pero para eso está el portero también y Álvaro está mostrando un grandísimo nivel, no ya solo esta temporada, sino la temporada pasada también", indicó Adrián, que espera que siga con este rendimiento: "Esta temporada va a ser de grandes exigencias y está demostrando que está a la altura y ahora va a debutar en la Champions, Seguro que está muy ilusionado, me alegro muchísimo por él y ahí estaremos para apoyarlo".