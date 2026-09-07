La historia de la llamada del Arsenal a Pablo García para salir del Betis: una apuesta de futuro con el Racing en la mira

ESTADIO Deportivo ha podido conocer los entresijos de la posibilidad del fichaje del canterano verdiblanco por el Arsenal, algo que finalmente no acabó cuajando y que se acabó metiendo el Racing de Santander

Aún no ha pasado una semana desde que, desde el coche de su madre, Pablo García se despedía entre lágrimas del club de su vida. "Espero que les vaya muy bien en la Champions y gracias por todos estos años", declaró a las puertas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, de la que saldría justo antes de poner rumbo al Racing de Santander. No se puede decir que fuese un último día tranquilo para el extremo del Parque Alcosa, ya que fue ese mismo día cuando surgió la opción de que se fuese de forma definitiva al Racing, para que se acabase formalizando en la tarde noche.

Una de las curiosidades de su salida se produjo en los días posteriores. Aparte de todas las declaraciones cruzadas entre el jugador y el presidente del Real Betis, Ángel Haro, una de las cuestiones que más llamó la atención fue lo que declaró Chema Aragón, director deportivo del club cántabro. "Parecía que estaba hecho con el Arsenal y, entonces, entrábamos nosotros también como cedido", fueron las palabras del representante de Santander. En ESTADIO Deportivo, durante todo este verano, hemos ido contando los distintos movimientos con este jugador. En este caso, también hemos podido conocer los entresijos del interés del club inglés.

La opción del Arsenal, algo más que real para Pablo García

En Sevilla sorprendió escuchar que el equipo de Mikel Arteta había puesto sus ojos en el extremo del Parque Alcosa. Es cierto que el campeón de la Premier League es ya uno de esos gigantes que suelen apostar por el talento joven, pero siempre resulta curioso establecerlo como una opción. En ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer los detalles del mismo.

Todo radica en los últimos días de mercado, cuando todo hacía indicar que la opción del Hull City se caía tras la no nueva respuesta del club inglés al Real Betis. El Arsenal, a través de intermediarios, declaró al entorno del jugador que estaban interesados en hacerse con los servicios del canterano; con unas cantidades que eran asumibles para los gunners.

¿Cuál era la idea de los de Arteta? Era una apuesta de futuro, siendo algo ya recurrente con varias joyas del fútbol español. En este caso, se le buscaba un club de destino como cesión antes de que pudiese encontrar una oportunidad en Londres. Aquí empezó el trabajo del entorno, y apareció la opción del Racing de Santander, tal y como comentó Chema Aragón en rueda de prensa. También desveló David Soria la posibilidad del Getafe, admitiendo que fue una gestión que intentó hacer con la propia agencia que comparte con Pablo García.

Finalmente, el Racing de Santander fue el que más fuerte apostó

Llegados el último día de mercado, la opción del Arsenal no se terminaba de concretar, ya que esa intención de oferta no se acabó formalizando en ningún momento. Es por ello que, al conocer esto el Racing de Santander, decidió ir adelante con esta opción. En este caso, los cántabros entraron en la operación con la intención de cerrar el traspaso de forma definitiva. La fórmula buscada: la copropiedad.

Tras distintas conversaciones entre las partes en la tarde del martes, todo se acabó cerrando en una cantidad cercana a los cinco millones por el 50% del jugador. Una de las cosas interesantes para la entidad verdiblanca es que se guardan una opción de tanteo, que consiste en que la entidad verdiblanca tendría que igualar la oferta y tendría prioridad. Todo esto a expensas del OK del jugador.

Ya ha anotado su primer gol con su nueva camiseta y dejó muy buenas sensaciones en su afición. Ahora únicamente le queda seguir demostrando ese buen rendimiento, que en el Betis puede dejar un importante beneficio futuro.