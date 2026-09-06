Antonetti arrasa como goleador en Portugal como compañero de Jordán tras su paso efímero por el Sevilla

El delantero de 23 años, que llegó a jugar en el primer equipo nervionense, se ha convertido en la sensación de la liga portuguesa con su exhibición anotadora, mientras que el medio catalán, con el comparte vestuario, no despega

El Sevilla realizó un esfuerzo económico el verano de 2024 para reforzar el filial con el fichaje del delantero Leandro Antonetti, pues pagó 500.000 euros al Lugo con vistas también al primer equipo en el caso de rendir a alto nivel en Primera RFEF.

El delantero de ascendencia puertorriqueña anotó cinco goles en 30 partidos y participó en dos partidos del primer equipo, pero su paso por Nervión resultó efímero tanto en cuanto el 1 de septiembre de 2025, último día del mercado, el club anunció su traspaso al Estrela Amadora, de la primera portuguesa.

Su primera temporada en tierras lusas fue para olvidar, pues solo jugó 12 partidos sin marcar ni un solo gol, y su carrera parecía haberse estancado, pero, sin embargo, el futbolista nacido en Murcia ha permanecido en el club portugués en este periodo estival y ha arrancado la presente temporada como un cohete, con el instinto goleador tremendamente afinado.

Cuatro goles en cuatro partidos

De hecho, el exsevillista, en un alarde de colocación y magnífica definición, marcó ayer en el empate (2-2) contra el Famaliçao su cuarto gol en el curso actual, pues hasta el momento ha visto puerta en todas las jornadas disputada en la Liga Portugal

Así, anotó en el 2-2 en el estreno contra el Sporting Clube; en el 2-2 ante el Alverca; y en el 2-3 contra el Nacional de Madeira, lo que le sitúa como el segundo máximo goleador del campeonato luso, solo un gol por debajo de Pavlidis, del Benfica, y empatado a cuatro dianas con Luis Suárez y Gonçalo Paciencia.

Una explosión que ha coincidido con la llegada al Estrela Amadora este verano de Joan Jordán, con el que no llegó a coincidir en Nervión, porque en ese curso el de Regenços estuvo cedido en el Alavés, si bien ambos compartieron colores y experiencia en la capital hispalense, lo que podría haber ayudado a Antonetti a mostrar su mejor versión.

Poco protagonismo de Joan Jordán, compañero de Antonetti

Hasta ahora, el centrocampista catalán no ha gozado de protagonismo en su nuevo equipo, lo que se debe posiblemente a que no ha llegado en su mejor estado de forma al haber entrenado en el Sevilla apartado del grupo y llevar tiempo sin pisar el césped.

En este sentido, no estuvo disponible realmente hasta la tercera jornada del campeonato portugués y, por ahora, suma 24 minutos repartidos en dos choques, 23 contra Nacional y solo uno ayer en la cita contra el Famaliçao.

Es de esperar que a mediada que gane rodaje aumentará su protagonismo a las órdenes de Pedro Miguel Marques, conocido como Pepa, pues su llegada despertó mucha ilusión en la entidad portuguesa. De momento, su aterrizaje ha coincidido con el despegue de Antonetti.