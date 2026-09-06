Espanyol - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy gratis por TV y online la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El conjunto perico recibe la visita de un remozado conjunto nervionense en el primer enfrentamiento de Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', contra el club de toda su vida

El RCD Espanyol y el Sevilla FC se enfrentan en el penúltimo choque de la cuarta jornada en LaLiga EA Sports. El cuadro perico, situado en la mitad baja de la tabla tras arrancar sumando tres puntos de los primeros nueve posibles, recibe a los nervionenses, que han empezado el curso en la parte alta de la clasificación gracias a un meritorio parcial de seis de nueve.

El choque tendrá como anécdota el primer enfrentamiento entre Monchi, actual director deportivo de los blanquiazules, ante el club al que ha dedicado casi toda su carrera deportiva: como canterano, como futbolista profesional, delegado de campo y como alto dirigente. El también presidente del CD San Fernando 1940 también ha trabajado en el pasado en la AS Roma y en el Aston Villa, pero hasta hoy nunca había sido rival sevillista.

Así llegan el RCD Espanyol y el Sevilla FC

El RCD Espanyol ha conseguido cerrar el mercado manteniendo a su goleador Roberto Fernández y este domingo intentará reencontrarse con el triunfo ante su afición. Después de empezar LaLiga 26/27 con un rotundo triunfo por 3-0 ante el Levante UD, ha perdido dos encuentros seguidos: con el Real Madrid (1-2) y contra la Real Sociedad (2-1), la semana pasada en su primer y único compromiso como visitante de la presente campaña.

Por si parte, el Sevilla FC quiere aprovechar el buen sabor de boca que ha dejado la traca final que José Ignacio Navarro detonó el último día del mercado de fichajes para reponerse de la derrota de hace ocho días frente al Atlético de Madrid (1-3) y volver a la senda de las victorias con las que arrancó LaLiga, remontando en el estreno contra el Rayo Vallecano (2-1) y venciendo al Athletic Club (1-3) en la primera salida del curso.

Fecha y horario del Espanyol - Sevilla de la jornada 4 de LaLiga

El encuentro entre RCD Espanyol y Sevilla FC tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este domingo, día 6 de septiembre de 2026, en el RCDE Stadium ubicado la zona de Cornellà-El Prat (Barcelona).

¿Dónde ver en directo por televisión el Espanyol - Sevilla?

Este partido ha sido elegido por la plataforma DAZN para para ser retransmitido en abierto y de manera totalmente gratuita. Sin novedad alguna para los clientes de esta plataforma de pago o aquellos abonados a Movistar+ (dial 55) o a Orange TV (dial 113) que tiene contratado este dial, pues lo verán igual que siempre, para el resto de aficionados el único requisito será registrase en DAZN e iniciar sesión en su versión web o en su aplicación para dispositivos móviles.

Tanto la previa como el pospartido se podrán seguir por SevillaFC+ y así se podrá ver desde fuera de España: en Canadá se verá por TSN (inglés) y RDS (francés); en Estados Unidos lo emite ESPN+; en México Sky, Izzi y Canal 5; en Colombia, en Chile y Argentina tienen los derechos Disney+ y DSPORTS; en Brasil lo ofrece CazéTV; en los países de Oriente Medio, en Indonesia y en Australia, beIN SPORTS; en la India, por FanCode; en China, CCTV y Migu; y en Japón, el propio DAZN y U-NEXT.

Espanyol No Iniciado - Sevilla

¿Cómo seguir online el Espanyol - Sevilla?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Real Club Deportivo Espanyol y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 4 en la máxima categoría del fútbol nacional y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manolo González, de Luis García Plaza y del resto de protagonistas.