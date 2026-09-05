Ceballos adelanta una gran noticia para el Betis: "Lo hemos hablado y espero estar"

Tras no llegar a tiempo para la visita del Real Madrid, el utrerano asegura que apura para estar en la lista de Champions contra el Lille y que ya lo ha hablado con Pellegrini

Ceballos, durante el partido de ayer en La Cartuja. vivió el partido de ayer en La Cartuja en ro IMAGO

Dani Ceballos cerró el círculo con su vuelta al Betis en el último momento del pasado mercado y ya solo piensa en pisar el césped con la elástica verdiblanca. Un deseo que no pudo cumplir este viernes en el que habría supuesto su reencuentro inmediato con el Real Madrid.

El propio futbolista reconoció en su presentación que no ha llegado al cien por cien tras un verano complicado una vez desvinculado del Santiago Bernábeu y Pellegrini reconoció que "necesita tiempo".

Sin embargo, el utrerano ya tiene puesta la mirada en el choque del martes contra el Lille, el estreno verdiblanco en esta edición de la Champions League, y trabaja en esta dirección. Tanto es así que no descarta entrar en la convocatoria después de haber mantenido una conversación al respecto con el entrenador heliopolitano.

Ceballos apunta a la lista contra el Lille: "Estamos apurando"

En este sentido, Dani Ceballos reconoció antes del partido contra el Real Madrid, sobre el césped de La Cartuja en ropa de calle, que lo ha hablado con Pellegrini y que está posibilidad está sobre la mesa, ya a expensas de cómo evolucione en las próximas sesiones de trabajo, previas a la visita al club galo.

"Ya lo hemos hablado con el míster, esperemos ir, va a depender de las sensaciones que vayamos teniendo día a día en los entrenamientos. Yo espero estar disponible para el martes", expresó con claridad el utrerano, que insistió en esta posibilidad: "Estamos apurando para llegar al martes el partido del Champions".

Contento por la confianza que le ha transmitido Pellegrini

Y es que Ceballos entiende perfectamente que no estuviera entre los elegidos contra los de Mourinho. "Solo he podido hacer un entrenamiento, terminé ayer de hacer los reconocimientos médicos. La verdad es que estoy muy contento por la confianza demostrada por los compañeros y también por el míster", apuntó el utrerano, que agradece las palabras que le dedicó el chileno tras su fichaje de última hora.

"Yo creo que Dani Ceballos es un jugador que su carrera lo demuestra, un jugador de calidad que nos va a aportar en esa posición; vamos a tener distintas alternativas y, sin lugar a dudas, es un muy buen refuerzo para el equipo. Después uno tiene otros análisis, pero si me pregunta solamente por Dani Ceballos, sin lugar a dudas va a ser una alternativa importante", señaló el técnico, que estará muy pendiente de sus evoluciones por si puede incluir ya en la lista para la Champions al centrocampista, que tiene muy claro lo que le puede aportar al Betis.

Lo que puede aportar y la ilusión con Isco

"Tenemos un grupo muy joven, creo que puedo aportar también control del juego, pero sobre todo ilusión. Ahora es momento de trabajar, de demostrar a lo que he venido, que es hacer el Betis un poquito más grande, y estoy deseando pisar el campo y demostrarlo", apuntó Ceballos, que no entra en comparaciones con Isco: "No, Isco es un fenómeno, la verdad que estoy contento de volver a jugar con él. Ojalá lo podamos tener durante todo el año, lo que será un disfrute para todos los béticos".