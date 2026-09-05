Parrott lanza al Betis y se venga de Mourinho, siete años después: "Le falta mentalidad"

El irlandés debutó como futbolista profesional con sólo 17 años de la mano del hoy técnico del Real Madrid, quien luego le despidió del Tottenham con un inesperado ataque público que ha encontrado respuesta, este pasado viernes, con el estreno goleador del nuevo delantero verdiblanco

La venganza de Troy Parrott sobre Jose Mourinho quedó sepultada en un grueso tomo con muchas acciones polémicas que analizar. El flamante delantero verdiblanco, que el miércoles fue presentado oficialmente junto a Dani Ceballos, marcó el gol que le dio al Real Betis un prestigioso triunfo contra el Real Madrid (1-0) en el duelo de la cuarta jornada en LaLiga EA Sports disputado este pasado viernes en La Cartuja. Fue un tres en uno: estreno goleador que dio tres puntos a su equipo y que sirvió para tomarse una 'vendetta' por los inesperados palos públicos que le dio el técnico portugués hace siete años, después de hacerle debutar con el primer equipo del Tottenham Hotspur.

'Mou' y Parrott coincidieron en el vestuario del Tottenham en la 2019/2020. El ahora técnico madridista hizo debutar con el primer equipo al delantero irlandés e incluso comenzó extremando los mimos para el canterano del conjunto londinense; pero de los regalos cariñosos a los ataques envenenados sólo había un paso. "No tiene la mentalidad adecuada", sentenció Mourinho, celebrando la marcha del ariete de los 'Spurs' en agosto de 2020. Este pasado viernes, el '19' sí salió bien mentalizado: entró en el 68' por Cucho Hernández, marcó en el 81' el definitivo 1-0 y el luso volvió enfadado a Madrid.

Troy Parrott se estrena como goleador con el Betis derrotando a su mentor, Jose Mourinho

El 7 de diciembre de 2019, Mourinho dio la alternativa a Parrott en un duelo de Premier League entre el Tottenham y el Burnley FC (5-0). Tras el pitido final, el técnico portugués entró en el campo para quitarle el balón al coreano Son Heung-min y regalárselo al hoy bético como recuerdo al joven atacante. Luego, le dedicó elogios en sala de prensa que poco después cambiaría por críticas ante el deseo del futbolista irlandés de salir cedido viendo su clara falta de continuidad con el primer equipo.

"Fue su debut y creo que el balón tenía un significado mucho mayor para un chico que la semana pasada jugaba contra otros de su edad en la Youth League", decía aquel 7-D el portugués sobre un Parrott que entonces sólo contaba con 17 años recién cumplidos. "Ya ha logrado dos apariciones en la Premier, algo que no es muy normal para un chico de su edad, así que es un privilegiado. Parrott tiene cualidades, tiene potencial", añadía el entonces entrenador de un plantel en el que también estaba Giovani Lo Celso.

Meses después, el empeño del punta por salir del Tottenham le hizo cambiar de opinión. "Cada vez que jugaba con el equipo sub 23, lo hacía con la mentalidad de 'Yo soy demasiado bueno para estar aquí'. No tiene la mentalidad adecuada", decía Mourinho, justificando de manera implacable el adiós de un Parrott que siempre le ha agradecido aquella oportunidad y ha remarcado que aprendió mucho en los meses que estuvo trabajando con 'The Special One'.

No fue nada sencillo el camino. El hoy delantero del Real Betis fue encadenando muchas cesiones -Milwall FC, Ipswich Town, MK Dons y Preston North End- antes de poder explotar como goleador en el Excelsior (17 en 35 partidos) y en el AZ Alkmaar (51 en 97); así como en la selección de Irlanda (11 en 37). Siete temporadas después, mentor y pupilo se reencontraron. Y quien ríe el último...