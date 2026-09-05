Bartra responde a las polémicas palabras de José Mourinho tras la victoria del Betis: "Me vi su documental, a veces le gusta desviar la atención"

El defensa ha sido contundente acerca de las jugadas polémicas del encuentro, dando una divertida respuesta acerca de la rajada de Mourinho en rueda de prensa; con Marc Roca centrándose ya en la Champions League

La victoria del Betis frente al Real Madrid ha sido uno de los momentos más épicos que se va a vivir en muchas jornadas de la Primera División. Tras una primera parte donde el claro protagonista Álvaro Valles salvando varias ocasiones blancas, el sevillano no renunció tampoco al papel de héroe en los segundos cuarenta y cinco minutos, siendo capaz de detener el penalti decisivo a disparo de Kylian Mbappé y hacer que salte la locura colectiva en el Estadio de La Cartuja. Tras un final de mercado que había dejado muchas dudas, el equipo necesitaba dar ese paso adelante de nuevo en LaLiga. Y en la noche de este viernes ha llegado.

A pesar de que el nombre propio del encuentro ha estado en la portería, también hay varios actores importantes. Uno de ellos es Natan, que ha firmado un soberbio partido ante uno de los mejores ataques del mundo, a pesar del error en el penalti cometido. También ha sido decisivo Marc Bartra, cuyo pecho ha evitado que Mbappé pudiese adelantar a los de José Mourinho. Otro de los que se ha reivindicado en la noche de hoy es Marc Roca, que sigue confirmando su mejoría en los encuentros.

Las palabras de Mourinho, un síntoma claro para Bartra

El central catalán ha sido testigo como uno de los periodistas le preguntaba acerca de las polémicas palabras de José Mourinho. "Me vi su documental y veo que a veces le gusta desviar la atención hablando de otras cosas. Es un grandísimo entrenador, y prefiero hablar del Betis y de nuestra victoria más que hablar de otras cosas. Todo mi respeto porque es un entrenador buenísimo (...) El Madrid ha hecho un gran partido, pero el Betis también. Y la cara nos la ha dado a nosotros y nos hemos llevado una victoria. Además llevan, creo que son cinco años sin ganar aquí, en nuestro campo", declaró.

"Es una victoria épica también, en el sentido de que ha sido el último momento para el penalti o sacarla, de defender ocasiones de ellos que han tenido y es para estar contentos y sobre todo también para saber que el camino es este, que no hay partido que no podamos bajar la guardia, que hay que estar con esta intensidad cuando no tenemos el balón", contestó.

Para Marc Roca, toca centrarse en la Champions

El centrocampista tiene claro que, a pesar de la victoria, hay que centrarse ya en la ilusión por la Champions. "Era un partido muy, muy importante. Pienso que empezamos la Liga muy bien, tuvimos el bache del otro día, pero la afición ha respondido increíble y creo que el equipo también. Hemos sido uno en el campo, así que muy felices y contentos. Ahora, a disfrutar y a preparar el siguiente (...) Al final tenemos un partido muy importante contra el Lille, muy ilusionante, y queremos empezar con buen pie. Tenemos una plantilla excelente para hacer grandes cosas, tanto en LaLiga como en la Copa y en la Champions. Iremos partido a partido y a por ello".

"Hay días en los que las cosas pueden salir para el otro lado. La actitud siempre es positiva y siempre estamos muy bien. Si en el campo del Levante metemos el 2-3, a lo mejor cambia el partido. No salió todo mal en ese partido, pero hay que aceptar y mirar lo que había que cambiar. Hemos cambiado un poquito, así que estamos contentos por el partido, por la actitud del equipo y por la actitud de la afición. Muy contentos".