Álvaro Valles, emocionado tras ser el héroe del Betis frente al Madrid: "¿El mejor partido de mi vida? Puede serlo"

El portero sevillano ha sido el protagonista de la noche verdiblanco, salvando en multitud de ocasiones a su equipo y parando el penalti decisivo para dejar los tres puntos en La Cartuja

Hay jugadores que se suelen vestir de superhéroes en los encuentros pero, en este caso, Álvaro Valles ha superado con creces ese calificativo. En un encuentro donde el Real Madrid no paraba de acumular llegadas, hacía falta que uno sostuviese ese muro. Y ese fue el portero de La Rinconada, que ha acumulado una incontable cantidad de salvadas que han sostenido al equipo para poder firmar una grandísima victoria frente a todo un Real Madrid de Mourinho. A pesar de que la primera parte ha sido de dominio blanco, las paradas del guardameta han servido para acabar dejando el empate a cero en el marcador. Y ya, en los diez minutos finales de locura, ha sido capaz de pararle una pena máxima a Mbappé para sellar la victoria.

El beticismo sabe que hay mucho a lo que agarrarse en este año de Champions League, y una de ellas es la portería. Hacía años que el nivel de la portería no estaba tan alto, y el sevillano ha vuelto a demostrar que es, con mucha diferencia del segundo, el que debe hacerse con la portería titular en esta temporada. Tras su impresionante encuentro, el jugador ha atendido a los medios en zona mixta, siendo capaz de dejar importantes titulares sobre el encuentro.

Soberbio partido del meta de La Rinconada

El guardameta sevillano ha sido el auténtico héroe del partido, y eso ha quedado ya en la memoria de la afición verdiblanca. ¿Su mejor partido como bético? "Bueno, sí, puede ser de los mejores partidos. Al final trabajamos para esto, para intentar darle el máximo nivel al equipo e intentar mantener la oportunidad de hacer los máximos partidos posibles. Para eso trabajo día a día y espero que sea mucho más."

"Es para lo que trabajo día a día e intento estar siempre al cien por cien. Hay días que saldrán peores, hay días que saldrán mejores. Pero es verdad que este tipo de partidos te ayudan personalmente a seguir creciendo como jugador y a seguir reforzándome mentalmente y personalmente"

Una pena máxima que ha sido la clave verdiblanca

La jugada clave del encuentro ha sido ese penalti detenido a Mbappé. En la celebración, se ha visto al portero como celebraba delante del astro francés. Sin embargo, el de La Rinconada no le ha dado importancia a eso. "Al principio del penalti yo intento descentrarlo un poco, hablándole y demás. Todo el máximo respeto. Después, con la euforia de querer celebrar con la grada, él estaba delante mía y un compañero se montó encima mía y me chocó un poco con él. Le dije que lo sentía, que no era con él y que era por la grada. Me ha dicho que no pasaba nada y ya está".

"Bueno, al final creo que es una falta clara, que corta una contra del equipo. El árbitro decidió que no era lo suficiente para expulsarlo y nosotros hemos ido jugando después de esa acción. Al final el árbitro es el que decide y nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y no descentrarnos con ninguna decisión del árbitro".