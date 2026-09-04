30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 5 de septiembre de 2026

El triunfo del Betis sobre el Real Madrid preside la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado; protagonismo también para el toque de atención a Vargas, Stassin y la respuesta de Luis Enrique a Mourinho

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 5 de septiembre de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 5 de septiembre de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 5 de septiembre de 2026:

BETIS 1-0 REAL MADRID: SACA PECHO A LO BESTIA

El Betis firma un gran triunfo ante el Real Madrid que disipa cualquier duda con el primer gol como verdiblanco de Troy Parrott y una épica actuación de Valles, que detiene un penalti a Mbappé en la prolongación

TOQUE DE ATENCIÓN DE GARCÍA PLAZA A RUBÉN VARGAS

El técnico le pide al suizo que se centre plenamente en el Sevilla para volver a ser determinante

El delantero belga se apunta para el partido contra el Espanyol y tiene ganas de los duelos contra el Betis

El míster asturiano responde al portugués que el prestigioso galardón debe recaer en un jugador del PSG

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