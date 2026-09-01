La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 1 de septiembre de 2026
El final de mercado está siendo una locura y aún queda un día para cerrar las operaciones pendientes
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 1 de septiembre de 2026
Horas de locura en las oficinas béticas: contactan con el Barça por el mediocentro, ajustan para poder inscribir a Ceballos, cierran la salida de Petit, estudian la venta de Rodrigo Marina...
CIERRAN YA UN NUEVO PUNTA
Tras negociar por Deivid Washington, el Sevilla espera este martes la llegada de Lucas Stassin
Raphinha y Lamine Yamal, con sendos dobletes, mantienen a los de Flick en todo lo alto con un pleno
CARLOS ALCARAZ YA ESTÁ DE VUELTA
El tenista murciano se impone por un triple 6-4 al ruso Safiullin y pasa a segunda ronda en el US Open