El final de mercado está siendo una locura y aún queda un día para cerrar las operaciones pendientes

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 1 de septiembre de 2026

CONTACTOS POR CASADÓ

Horas de locura en las oficinas béticas: contactan con el Barça por el mediocentro, ajustan para poder inscribir a Ceballos, cierran la salida de Petit, estudian la venta de Rodrigo Marina...

CIERRAN YA UN NUEVO PUNTA

Tras negociar por Deivid Washington, el Sevilla espera este martes la llegada de Lucas Stassin

EL BARÇA REMONTA (5-2)

Raphinha y Lamine Yamal, con sendos dobletes, mantienen a los de Flick en todo lo alto con un pleno

CARLOS ALCARAZ YA ESTÁ DE VUELTA

El tenista murciano se impone por un triple 6-4 al ruso Safiullin y pasa a segunda ronda en el US Open