El Betis entra por segunda vez en el bombo de la Champions y como se resultado se lleva un duro calendario

Henry saca la bola del Betis en ChampionsImago

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 28 de agosto de 2026

HISTÓRICO

El Betis ya conoce a los rivales con los que se verá en la Fase Liga de la Champions: Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Oporto, Feyenoord, Lille, Slovan Bratislava y el Como 1907

DOS EN EL AIRE, UNO CERRADO

El Sevilla se mantiene firme por Vargas y negocia el adiós de Oso; la salida de Pedrosa ya es oficial

EL BARÇA, OTRO CON SEIS PUNTOS

Raphinha y Fermín dan el triunfo a los de Flick ante el Athletic (2-0); Osasuna asalta Balaídos (1-2)

EL MADRID FUE EL AFORTUNADO

Los blancos salen beneficiados esta vez de un sorteo de Champions esquivo para Barça y Atlético