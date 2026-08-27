30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 28 de agosto de 2026

El Betis entra por segunda vez en el bombo de la Champions y como se resultado se lleva un duro calendario

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Henry saca la bola del Betis en ChampionsImago

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HISTÓRICO

El Betis ya conoce a los rivales con los que se verá en la Fase Liga de la Champions: Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Oporto, Feyenoord, Lille, Slovan Bratislava y el Como 1907

DOS EN EL AIRE, UNO CERRADO

El Sevilla se mantiene firme por Vargas y negocia el adiós de Oso; la salida de Pedrosa ya es oficial

EL BARÇA, OTRO CON SEIS PUNTOS

Raphinha y Fermín dan el triunfo a los de Flick ante el Athletic (2-0); Osasuna asalta Balaídos (1-2)

EL MADRID FUE EL AFORTUNADO

Los blancos salen beneficiados esta vez de un sorteo de Champions esquivo para Barça y Atlético

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