El Sevilla podría completar su delantera con un '9' de altura, un serbio que llegaría cedido por la Lazio

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 27 de agosto de 2026

DA EL OK AL SEVILLA

Tras rechazar varias ofertas, desde Roma apuntan que el 'gigante' serbio Petar Ratkov ve con buenos ojos la vía sevillista y que los nervionenses están negociando su cesión con la Lazio

EL BETIS APUNTA A ANTOINE VALERO

El prometedor delantero de Marsella, internacional por Francia en categorías inferiores, llama la atención del club bético

HISTÓRICO SORTEO PARA EL BETIS

El club verdiblanco, que parte en el sorteo desde el Bombo 2, conocerá este jueves su calendario en la Champions League

MBAPPÉ, LETAL

El Real Madrid, con un 'hat-trick' del francés, derrota a la Real en el regreso de 'Mou' al Bernabéu (4-1)