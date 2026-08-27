La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 27 de agosto de 2026
El Sevilla podría completar su delantera con un '9' de altura, un serbio que llegaría cedido por la Lazio
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 27 de agosto de 2026
DA EL OK AL SEVILLA
Tras rechazar varias ofertas, desde Roma apuntan que el 'gigante' serbio Petar Ratkov ve con buenos ojos la vía sevillista y que los nervionenses están negociando su cesión con la Lazio
EL BETIS APUNTA A ANTOINE VALERO
El prometedor delantero de Marsella, internacional por Francia en categorías inferiores, llama la atención del club bético
HISTÓRICO SORTEO PARA EL BETIS
El club verdiblanco, que parte en el sorteo desde el Bombo 2, conocerá este jueves su calendario en la Champions League
MBAPPÉ, LETAL
El Real Madrid, con un 'hat-trick' del francés, derrota a la Real en el regreso de 'Mou' al Bernabéu (4-1)