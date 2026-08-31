Djokovic colapsa en el US Open: "Ahí hay un problema serio, he pensado en la retirada"

Hacía más de 20 años que Djokovic no perdía en una primera ronda de un Grand Slam; Jaume Munar sigue adelante pese a los trucos sucios de su rival

Hacía más de veinte años que no ocurría algo así. Desde el Open de Australia 2006, Djokovic siempre había ganado su primer partido en un Grand Slam. Hasta ahora. El tenista serbio cayó ante Mariano Navone, otro argentino -lo hizo hace unos días frente a Tirante-, y muy probablemente se despidió por última vez de Flushing Meadows.

Navone, número 49 del mundo, protagonizó una gran sorpresa al vencer al serbio, cuarto favorito, y se impuso en un intenso partido de cinco sets por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de juego. Djokovic, cuatro veces campeón del torneo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, llegaba con un impresionante historial de 37 victorias consecutivas en las dos primeras rondas del US Open.

El argentino consiguió aprovechar el cansancio y los problemas de Djokovic, que después de ponerse por delante 2-1 en sets perdió fuerzas en la parte final del encuentro. Con esta victoria, Navone logró el triunfo más importante de su carrera y se convirtió en el segundo argentino en derrotar a Djokovic en un Grand Slam, después de Guillermo Coria en 2005.

Tras la derrota, el serbio se despidió emocionado del público y todavía no ha confirmado cuáles serán sus próximos planes deportivos, aunque es muy probable que éste haya sido su último partido en el US Open.

"Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el GOAT no es algo que pase cada día. Significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista. Es un sueño", indicaba el argentino, en pista, nada más acabar el encuentro.

Djokovic pensó en la retirada

A Novak Djokovic no se le vio cómodo y no solo por su juego. Luego, reconoció que sigue atravesando problemas que le están impidiendo rendir durante gran parte del año.

“Fue una sensación horrible para mí en la pista. Es algo que, desafortunadamente, he estado arrastrando prácticamente en cada partido este año. Esos vómitos... ahí hay un problema serio. Después todo mi cuerpo empieza básicamente a colapsar, con calambres y dolor. La espalda terminó diciendo basta y también el hombro. Y no pude cerrar el partido. Me puse break arriba en el cuarto, pero ya tenía problemas desde el cuarto juego del partido. Pensé en abandonar tras el primer set, pero entonces gané un set y después un tercero... No quería abandonar en el cuarto o en el quinto, así que quería terminar el partido”, admite el exnúmero uno del mundo.

Jaume Munar no cede ante los trucos de Atmane

Del resto de partidos acabados de madrugada -en España- destaca la remontada de Jaume Munar, que consiguió levantar dos sets en contra ante el francés Terence Atmane. Después de perder los dos primeros sets, Munar reaccionó, se sobrepuso a los trucos sucios de su rival, que simulaba calambres para ganar tiempo, no se fue del partido y ganó los tres siguientes sets por 6-1, 7-6(4) y 7-5.

Con todo igualado en la última manga, Munar levantó un 0-30 en el undécimo juego y cerró el partido al resto en el duodécimo tras romper el saque de Atmane, justo cuando el francés buscaba forzar el desempate definitivo. En la siguiente ronda, el español se enfrentará a otro jugador francés, Arthur Rinderknech, que parte como vigésimo sexto cabeza de serie del torneo.

Martín Landaluce, el último español que entraba en competición en la primera jornada -ganó Mérida y perdió Carreño-, vio como su partido ante el británico Jacob Fearnley era suspendido a mitad del primer set cuando iban 4-3 en el marcador.