US Open 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy domingo 30 de agosto con Djokovic, Mérida, Landaluce, Venus Williams...

Djokovic, Medvedev Pegula y hasta cuatro españoles (Carreño, Landaluce, Mérida y Munar) abren esta edición 2026 del US Open

El US Open 2026 arranca este domingo con muchos españoles presentes en las pistas y el deseo de ver debutar a Carlos Alcaraz, para lo que habrá que esperar a la jornada del lunes.

No obstante, ya hay partidos interesantes en este primer día de competición, en una primera ronda que se alarga hasta el martes. Entre ellos llega uno de los debuts más esperados, el de Novak Djokovic, que tiene un difícil rival en el argentino Mariano Navone. El suramericano es una de las sensaciones de la temporada y podría dar la sorpresa ante el 24 veces campeón de Grand Slam.

En el cuadro masculino también se puede ver un duelo interesante entre la joven promesa asiática Coleman Wong y el estadounidense Tommy Paul; así como el debut del inconsistente Daniil Medvedev frente a Hugo Gaston.

Y, en el femenino, dos americanas acaparan la atención en la pista central, Jessica Pegula y Venus Williams. La primera es la gran esperanza local junto a Coco Gauff y la segunda podría vivir su último US Open. Se enfrentará a Sofia Kenin. También debutan Svitolina, Paolini, Kostyuk, Emma Navarro...

Hay una amplia representación española en esta jornada inaugural del US Open, aunque tal vez el partido más vistoso sea el que disputen el checo Jiri Lehecka y el asturiano Pablo Carreño. Los madrileños Dani Mérida y Martín Landaluce se enfrentan al húngaro Marton Fucsovics y al británico Jacob Fearnley; mientras que el balear Jaume Munar tiene un difícil debut ante el galo Terence Atmane.

Horarios y orden de juego de US Open 2026 del domingo 30 de agosto

Arthur Ashe Stadium

Jessica Pegula-Elena-Gabriela Ruse (18:00 horas -hora peninsular española-)

Daniil Medvedev-Hugo Gaston (A continuación)

Mariano Navone-Novak Djokovic (01:00 hora)

Venus Williams-Sofia Kenin (A continuación)

Louis Armstrong Stadium

Jasmine Paolini-Veronika Erjavec (17:00 horas)

Coleman Wong-Tommy Paul (A continuación)

Elina Svitolina-Solana Sierra (01:00 hora)

Alexander Bublik-JJ Wolf (A continuación)

Grandstand

Jiri Lehecka-Pablo Carreño (17:00 horas)

Marta Kostyuk-Storm Hunter (A continuación)

Miomir Kecmanovic-Denis Shapovalov (A continuación)

Emma Navarro-Lois Boisson (No antes de las 23:00 horas)

Pista 17

Kamilla Rakhimova-Barbora Krejcikova (17:00 horas)

Shuai Zhang-Leylah Fernandez (A continuación)

Jaime Faria-Jenson Brooksby (A continuación)

Alex Michelsen-Federico Cina (No antes de las 23:00 horas)

Pista 5

Talia Gibson-Donna Vekic (17:00 horas)

Luca Van Assche-Cameron Norrie (A continuación)

Carol Young Suh Lee-Katie Boulter (A continuación)

Martín Landaluce-Jacob Fearnley (A continuación)

Pista 6

Renata Zarazúa-Polina Iatchenko (17:00 horas)

Emiliana Arango-Xinyu Wang (A continuación)

Thiago Tirante-Adrian Mannarino (A continuación)

Tomás Etcheverry-Vit Kopriva (A continuación)

Pista 7

Sho Shimabukuro-Arthur Rinderknech (17:00 horas)

Lucrezia Stefanini-Dayana Yastremska (A continuación)

Aleksandr Vukic-Rei Sakamoto (A continuación)

Kimberly Birrel-Petro Marcinko (A continuación)

Pista 10

Dino Prizmic-Alexander Shevchenko (17:00 horas)

Toby Samuel-Tomas Machac (A continuación)

Pista 11

Yibing Wu-Adam Walton (17:00 horas)

Elvina Kalieva-Lanlana Tararudee (A continuación)

McCartney Kessler-Ekaterina Alexandrova (A continuación)

Sebastian Gorzny-Raphael Collingon (A continuación)

Pista 12

Kamil Majchrzak-Hamad Medjedovic (17:00 horas)

Lloyd Harris-Jack Kennedy (A continuación)

Hanne Vandewinkel-Karolina Pliskova (A continuación)

Taylah Preston-Alycia Parks (A continuación)

Pista 13

Daniel Mérida-Marton Fucsovics (17:00 horas)

Jaume Munar-Terence Atmane (A continuación)

¿Dónde ver por TV y online US Open 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.