Carlos Alcaraz genera dudas antes del US Open

Sus principales rivales se debaten entre señalarlo como favorito y pedir paciencia para él, mientras el propio Alcaraz manda un aviso: "Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado"

Carlos Alcaraz arranca a partir del lunes la defensa del título que ganó el pasado año en Nueva York, un US Open al que, pese a ser el número 3 del mundo y uno de los dos tenistas presentes que han ganado este año un Grand Slam, no parte como favorito.

Aunque hay quien lo mete con la boca pequeña, la mayoría de las voces que han opinado no quieren cargarle con una presión que no le corresponde después de haber estado más de cuatro meses lesionado.

Roger Federer fue el primero y a él se unió el mítico técnico de las Williams, Rick Macci. La mayoría de los expertos piden que se le dé tiempo a volver a ser el que es. Y, sin embargo, sus compañeros no se fían de lo que pueda hacer el tenista murciano.

Y curiosamente el que menos se fía es el que le ha arrebatado esta semana el número 2 del mundo, un Alexander Zverev que parte en el US open como cabeza de serie número uno. "Espero que quizá esté algo falto de ritmo en el primer o segundo partido, pero, una vez que supere eso, creo que será sin duda uno de los candidatos aquí", avisa el alemán, quien cuenta con Alcaraz si logra pasar esas primeras cribas, empezando por su primer duelo, ante el ruso Safiullin.

Zverev, no obstante, sí reconoce que volver a ser el de antes después de una lesión de este tipo y del parón tan largo no es fácil. "Creo que una lesión de muñeca nunca es fácil, sin duda. Lo sé porque mi hermano también tuvo una lesión en la muñeca y lleva tiempo recuperarse de una lesión así", admitía el campeón de Roland Garros.

Medvedev confía en que haya elegido bien

Se esperaba la opinión al respecto de alguien tan peculiar como Daniil Medvedev, un jugador reflexivo y que, a veces, suele dar unas respuestas inesperadas, acordes a la personalidad que también transmite en la pista. Esta misma semana dio muestras de sus excentricidades con un soliloquio en pleno partido, en el que decía que lo mejor era que dejara el tenis por el pickleball o el curling...

El tenista ruso calificó la situación de Carlos Alcaraz de "interesante", aunque cree que, si está recueprado completamente, no tiene por qué tener problemas, porque está con más energía que el resto.

"Es más una cuestión de todo el cuerpo. Si tiene un partido duro, será interesante ver cómo lo afronta. No debemos olvidar que, si siente dolor, podría retirarse en cualquier momento. Para mí es muy bonito verlo aquí, jugando. Si tengo la oportunidad, sin duda veré su partido. Además, juega contra mi amigo Roman (Safiullin), así que será interesante para mí. Espero que no sienta ningún dolor y que pueda jugar con libertad", afirma el jugador moscovita.

Medvedev tiene claro que, si juega, es porque está bien. "Creo que si está aquí y va a intentar jugar significa que él y su equipo confían en que la lesión no vaya a empeorar. Porque, en mi opinión, sea lo que sea que le haya pasado en la muñeca, no lo sé exactamente, da igual si juega dos o cinco sets (...). Si no está completamente recuperado, puede llegar a un 7-6 en el tercer set y probablemente le va a doler", añade.

Tiafoe cree que Alcaraz va a ser "un problema"

Quien sí confía en él es su amigo Frances Tiafoe. El tenista norteamericano siempre ha tenido buenas palabras para Carlos Alcaraz, con el que ha compartido también varios partidos de exhibición y con el que ya ha coincidido en Nueva York.

Tiafoe, que viene de jugar la final de Cincinnati y algunos lo ven como uno de los favoritos, tiene claro que otro es Carlos Alcaraz. "Hay muchos jugadores buenos y nunca va a ser sencillo ganar siete partidos. Está Djokovic, está Zverev, está Alcaraz...", avisa.

Sobre el murciano, tiene claro que si logra el rodaje necesario, será candidato. "Si consigue situarse cerca de su mejor nivel, va a ser un gran problema para todos. Por mucho que no esté en su mejor momento, sigue siendo uno de los cinco mejores del mundo. Un tipo que a su edad tiene siete Grand Slams es difícil de ganar en cualquier contexto", avisa el estadounidense.

Carlos Alcaraz sí se ve capaz de dar el zarpazo

Faltaba por saber la opinión del propio Carlos Alcaraz, que ha hablado por primera vez en una comparecencia oficial, antes del US open, y ha acontado cómo se siente antes de afrontar este primer Grand Slam en nueve meses.

"Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado", avisa el español antes que nada. Alcaraz está totalmente confiado en que puede lograr la machada e, incluso, vencer en Nueva York. "Federer, Nadal, muchísima gente ha demostrado que se puede ganar un Grand Slam después de haber estado lesionado mucho tiempo o de haber tenido una lesión muy dura", añade. Aunque también deja claro que su prioridad no es ganar, sino "salir de este torneo sano".

El jugador español admite que no lo ha pasado bien en estos meses y que verse aquí es ya una alegría, de ahí que no quiera recaer ni volver a vivirlo. "Los primeros meses fueron algo difíciles para mí porque no podía hacer nada con el brazo derecho. Fue duro, pero al mismo tiempo disfruté del tiempo con mi familia y mis amigos, estando en casa", afirma.

No obstante, lo más duro vino después, cuando tocó pensar en el regreso. Ahí es cuando llegaron las dudas. "En cuanto empecé a entrenar un poco, aunque no sabía cuándo iba a poder hacerlo, surgieron pensamientos realmente difíciles de gestionar. No sabía si estaría listo para Cincinnati o el Abierto de Estados Unidos, o si me perdería toda la gira americana. Lidiar con esos pensamientos fue muy complicado", reconoce un Alcaraz que se acordó también de Jannik Sinner, al que le desea una pronta recuperación.

Finalmente, Alcaraz dio el sí hace ocho días, tras una última revisión, y ya mostró la alegría de verse de nuevo en una pista en sus dos partidos junto a Serena Williams en el dobles mixto.