El regreso de Paula Badosa se complica en el US Open

La catalana tendrá un durísimo debut en el US Open ante Daria Kasatkina y, si le gana, jugaría a continuación con Coco Gauff

Paula Badosa regresa casi dos meses después tras recuperar una plaza entre las cien mejores del mundo y, una vez logrado esto, decidir pasar por el quirófano, lo que le ha obligado a frenar su 'remontada' tras Wimbledon.

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La tenista catalana tenía prevista esta operación leve y espera que, con ella, sus problemas físicos remitan. Sin embargo, le ha impedido jugar algo antes del US Open y va a llegar al Grand Slam neoyorquino sin haber hecho un recorrido previo.

Para colmo, no ha tenido fortuna en el cuadro y tendrá un duro debut y una de las peores segundas ronda, si pasa la primera criba. La española se cruza con la rusa nacionalizada australiana Daria Kasatkina, actual 69 del mundo, pero que ha sido Top-8 y que, además, le ha ganado a Badosa en cuatro de las siete veces en las que se han cruzado. De hecho, Kasatkina ha vencido en sus dos últimos duelos y para ver la última victoria de Badosa hay que irse a la edición 2024 de Wimbledon.

Lo peor no es eso, sino que, a continuación, si le gana a la ruso-australiana le llega Coco Gauff. La norteamericana no está logrando los títulos ansiados, pero es una fija en las últimas rondas y no suele fallar a las primeras de cambio. Lo bueno para Badosa es que, en su último duelo, le ganó. Fue en junio, en la hierba de Berlín.

Así es el cuadro de Paula Badosa

Badosa, además, ha caído en la parte más dura del cuadro, con la sensación de los últimos torneos, Alex Eala, Swiatek, Osaka, Bencic, Keys... La gran favorita por su lado es Rybakina, pero a poco más de dos días de que arranque el US Open aún no es segura su presencia. La lesión que sufrió en Cincinnati le hacen dudar y sólo jugará si está completamente recuperada. No quiere riesgos. Si finalmente decide jugar, podría vérselas con la española Jessica Bouzas en segunda ronda.

Este sería el previsible cuadro de Paula Badosa si pasa ronda.

1ª ronda: Kasatkina

2ª ronda: Gauff

3ª ronda: Bejlek / Bucsa / Kalinina

Octavos Jovic / Eala

Cuartos: Andreeva / Anisimova / Potapova / Ostapenko

Semifinales: Rybakina / Swiatek / Osaka / Bencic / Keys

Final: Sabalenka / Pegula / Svitolina / Muchova / Noskova / Kostyuk

Sabalenka tiene un arranque cómodo en el US Open

Su mejor amiga de Badosa, la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, va por el otro lado del cuadro y se medirá en primera ronda del US Open con la colombiana Camila Osorio, número 58 de la WTA.

La vigente campeona de Nueva York afronta un cuadro exigente. En su camino hacia una nueva final podría encontrarse con Barbora Krejcikova en tercera ronda, Diana Shnaider en octavos, Linda Noskova en cuartos y Jessica Pegula en semifinales.

Venus Williams, a sus 46 años y con siete Grand Slams en su palmarés, podría enfrentarse a Pegula en segunda ronda tras recibir una invitación para disputar el torneo.

Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo, las peor paradas

Del resto de españolas presentes en el cuadro final, Bouzas debutará contra la checa Darja Vidmanova. Si gana y Rybakina sigue adelante, se cruzaría con la número dos del mundo.

Cristina Bucsa, la mejor clasificada, arrancará frente a una de las jugadoras de moda, la checa Sara Bejlek; Oksana Selekhmeteva se cruzará con la japonesa Aoi Ito; y la canaria Kaitlin Quevedo jugará contra la belga Elise Mertens en primera ronda de este US Open.