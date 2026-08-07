Paula Badosa hace saltar las alarmas desde el hospital y anuncia la fecha de regreso

La tenista catalana aclara que era una operación prevista y su entrenador desvela que regresará en el torneo de Monterrey

El triunfo en Bastad y la final en Iasi permitieron a Paula Badosa la clasificación in extremis para el US Open cuando ya nadie lo esperaba y estaba muy cerca del puesto 150 del ranking WTA. No sólo fueron los resultados que obtuvo, sino las sensaciones que dejó.

El de Bastad era sólo un WTA 125, pero permitió a la catalana demostrarse a sí misma que sigue siendo capaz de ganar torneos. Y en Iasi plantó cara en la final, pero unos problemas le hicieron optar por la retirada. El objetivo estaba cumplido y aún pudo alcanzar los cuartos de final en Hamburgo hace dos semanas.

Desde entonces no había dado señales de vida... hasta ayer. La tenista catalana se había perdido el arranque de la pista rápida norteamericana, que comenzó la pasada semana y hoy ha publicado unas fotos en el hospital, donde todo muestra que se ha sometido a una operación, aunque no se sabe de qué.

Eso ha hecho saltar las alarmas. Más aún con el mensaje que acompañó a las fotos: 'Solo una pequeña actualización sobre mi vida'. El hecho de que no se supiera nada de ella hizo temer con otra operación, víctima de los muchos problemas que ha tenido en los tres últimos años.

Badosa señala que esa operación fue hace días

Tras revolucionar las redes, la propia Badosa ha aclarado que sólo era una actualización para dar a conocer que había sufrido una intervención quirúrgica que estaba prevista y que tenía asumida en su calendario. Y que ya ha retomado los entrenamientos para llegar al US Open.

"Si os estáis preguntando por las fotos de ayer, tuve que pasar por una pequeña intervención que llevaba arrastrando tiempo y necesitaba parar para recuperarme bien. Ya he retomado los entrenamientos poco a poco y esto con muchas ganas de volver a competir. Nos vemos muy pronto en Estados Unidos", publica en una 'storie' de Instagram.

Pol Toledo ya había dicho donde volvería Badosa

En realidad, su entrenador, Pol Toledo, ya había desvelado este jueves que Badosa no jugaría hasta la semana anterior al US Open y que se tomaría un tiempo de 'descanso', que no era tal , sino que era, entre otras cosas, para hacer esta leve operación. "Ahora descansando un poco, porque sí que es verdad que después de esta gira, y ahora con Monterrey y el US Open, queremos jugar una gira un poco más larga, hasta fin de año. Así que nos ha ido bien parar y preparar un poco la pista rápida, que era lo que necesitaba también. Su último torneo en esta superficie fue hace mucho, en Miami", señalaba en una entrevista en Eurosport, donde se mostraba feliz de que Paula Badosa no hubiera tenido recaídas.

El torneo de Monterrey es la semana previa al US Open y lo jugará para preparar el cuarto Grand Slam, una vez que sus victorias en tierra evitaron que tuviera que pasar esa semana por la fase previa en Nueva York.

"Hemos hecho una gira en tierra después de Wimbledon, en la que hemos jugado muchos partidos, y hemos visto que el físico de Paula responde, que era lo más importante. Sumar partidos era una cosa que buscábamos en estos torneos, que tampoco es fácil porque las condiciones son diferentes, más lentas", indicó el técnico catalán.