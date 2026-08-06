Carlos Alcaraz avanza y Davidovich le sigue los pasos en Cincinnati

El tenista murciano sigue cargando su agenda y demostrando que no espera una recaída de la lesión que ha sufrido en la muñeca

Pese a su renuncia en el Master 1.000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz sigue demostrando que no sólo no se ha debido a una recaída, sino que está preparándose para afrontar un tramo final de temporada muy exigente.

El tenista murciano sigue mostrando sus entrenamientos de los últimos días y mandando un mensaje de tranquilidad sobre su recuperación. Señalando con ello que la ausencia en Cincinnati se ha debido a que los tiempos de recuperación y puesta a punto no han cuadrado, pero no a una posible recaída o un riesgo añadido. Si nada cambia llegará al US Open e, incluso, baraja hacerlo una semana antes en Winston-Salem.

Lo que está claro es que la agenda a partir de ahí no le va a dar respiro. Tras el US Open, que acaba el 13 de septiembre llega la segunda eliminatoria de Copa Davis, en la que España se enfrenta a Chile y en la que previsiblemente, Alcaraz no estará.

Pero sí estará el día 25 en el O2 Arena de Londres para jugar la Laver Cup. Y, tras eso, ha aparecido esta semana inscrito en el ATP 500 de Tokio, donde defiende título y que comienza el 30 de septiembre. Justo antes de que se dispute el penúltimo Master 1.000 del año, el de Shanghai, el 7 de octubre.

Aún le quedaría el Six Kings Slam unos días después antes de afrontar sus dos últimas citas: el Master 1.000 de París y, si se clasifica, las ATP Finals de Turín. Eso si no se inscribe en Viena o Basilea antes de París... Dos meses y medio de locura y sin descanso.

Davidovich, baja en Cincinnati

Quien tendrá un calendario parecido y no reaparecerá hasta el US Open es Alejandro Davidovich. Según publica Marca, el tenista malagueño ha renunciado también a jugar la próxima semana en Cincinnati por los problemas en la espalda que ya le han dejado sin jugar en Montreal y que arrastra desde que jugara el torneo de Umag.

El del Rincón de la Victoria ha perdido posiciones al no poder defender su puesto de finalista en Washington, donde curiosamente Rafa Jódar perdió la final de este año, ni los octavos de final del Master 1.000 canadiense. En Cincinnati cayó, en 2025, en segunda ronda ante Fonseca, por lo que no perderá muchos puntos. Los mismos que en el US Open, donde también llegó a la segunda ronda y donde reaparecería si logra recuperarse de sus molestias.

Tras el gran evento norteamericano, Alex Davidovich tiene previsto completar la gira asiática, con tres torneos Chengdu, Tokio y Shanghai.