La lesión de Pedro Porro genera un premio en cadena para Ángel Ortiz

El lateral derecho de Almendralejo suple en la lista de la sub 21 a Iván Fresneda, que ocupa la plaza vacante por la baja del carrilero del Tottenham; aunque es de 2004, el bético vuelve a entrar en los planes de David Gordo, que lo hizo debutar hace ahora algo más de un año

Ángel Ortiz, lateral derecho del Real Betis que esta temporada estrena dorsal de la primera plantilla (el '12'), aumenta la diáspora verdiblanca en el inminente parón de selecciones, ya que ha sido convocado de última hora por la selección española sub 21. El almendralejense se beneficia en cadena de la promoción de Iván Fresneda, reclutado por Luis de la Fuente para cubrir la ausencia por lesión de Pedro Porro en los mayores, por lo que, con 22 años recién cumplidos este mes de julio (es de 2004 e inició este curso con 21, por lo que no hay problemas), el también internacional sub 18 (con Pablo Amo) y sub 19 (con Santi Denia) tiene premio sobre la bocina.

Y es que, tras el empate postrero en Riazor, la plantilla heliopolitana regresaba a Sevilla en la noche de este mismo domingo para afrontar tres días de descanso y reincorporarse al trabajo el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con casi tres semanas sin fútbol de competición por delante, si bien en La Cartuja han tenido a bien fijar un amistoso contra la AD Ceuta para homenajear a la ciudad autónoma y apoyar, también económicamente, a las instituciones caballas. Será a las ocho de la tarde del próximo jueves 1 de octubre en el otrora Estadio Olímpico de la capital andaluza.

No lo disputará Ángel Ortiz, que no es nuevo en las concentraciones de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub 21, que tendrá lugar el año que viene, 2027, en Albania y Serbia. Desde este lunes, el carrilero extremeño trabajará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las órdenes de David Gordo para preparar los tres partidos de este parón Fifa, cuando la 'Rojita', líder de su grupo, visitará a Finlandia en Tampere el viernes 25 de septiembre y a San Marino en Serravalle ese mismo jueves 1 de octubre antes de cerrar su andadura ante Rumania en Ibiza el martes 6-O.

Tres partidos ya con la 'Rojita'

Se estrenaba Ángel Ortiz con la selección española sub 21 hace ahora poco más de un año. De esta forma, estuvo citado para el encuentro oficial contra Chipre (3-0) en Los Pajaritos, pero se quedó en el banquillo, vistiéndose de largo (en ambas ocasiones) como titular en Kosovo (1-3 y partido completo para el bético) y luego en Castellón contra Finlandia (2-1 y 77 minutos para él). Antes, jugó 63 minutos y marcó en un amistoso contra Noruega.

Con contrato aquí hasta el 30 de junio de 2029, el de Almendralejo se ha afianzado en el lateral diestro verdiblanco, compartiendo oportunidades con Héctor Bellerín, pues el aún lesionado Aitor Ruibal, en principio, actuará esta temporada más como atacante.