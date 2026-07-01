El esfuerzo de Ángel Ortiz da sus frutos: de ser el último en el Betis a ponerse el primero

El futbolista extremeño acorta doblemente sus vacaciones: se quedó más tiempo que nadie en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha adelantado una semana su regreso en pos de ultimar su puesta a punto para recuperar el sitio que las lesiones le quitaron

La primera temporada de Ángel Ortiz como jugador del primer equipo del Real Betis estuvo muy lejos de lo esperado por el joven futbolista extremeño. No tanto por ese rol secundario en las elecciones de Manuel Pellegrini a la hora de configurar su once, algo con lo que ya contaba de antemano al competir con jugadores del peso de Héctor Bellerín y Aitor Ruibal, sino por las dos lesiones que encadenó en la recta final, justo cuando más minutos podría haber arañado.

La mentalidad del canterano y su firme deseo de triunfar con la camiseta de las Trece Barras ya las demostró en el pasado mercado invernal, descartando salir cedido, y las ha confirmado en unas vacaciones que ha dedicado de manera plena a hacer desaparecer sus molestias físicas en pos de arrancar a tope la pretemporada 2026/2027. Tanto es así que ya lleva una semana dejándose ver a diario por la Ciudad Deportiva Luis del Sol a pesar de que el primer equipo no está citado hasta las pruebas médicas del 6 y 7 de julio.

Se fue el último y vuelve el primero: "Estoy al cien por cien"

Ángel Ortiz se perdió los dos últimos meses de la temporada tras encadenar dos problemas: una subluxación de hombro a mediados de marzo y una severa lesión muscular en uno de sus primeros entrenamientos después de un largo período de recuperación. "Creo que estoy al cien por cien ya. Durante el verano he estado trabajando bastante para llegar en las mejores condiciones y me he venido un poquito antes de empezar para terminar de recuperarme y empezar con el grupo desde el principio", ha explicado el de Almendralejo en Betis TV.

"Cuando terminó la temporada me quedé una semana más trabajando y ahora, entre el cuerpo médico y yo, decidimos también venir una semana antes para terminar de recuperarme y poder empezar con el grupo. "En vacaciones nos vamos pero seguimos seguimos en contacto y hay ganas de ver otra vez a los compañeros y de empezar una temporada ilusionante", ha añadido sobre la gran relación que hay en el vestuario del Betis.

La UEFA Champions League, otro sueño cumplido para Ángel Ortiz

"Lo hablo muchas veces con mi entorno: hay que poner en valor lo que estamos haciendo. Jugar la máxima competición europea con el equipo de mi vida, con el que he hecho toda mi carrera... Estoy muy feliz, con ganas de seguir afrontando retos y de seguir cumpliendo objetivos", ha expresado el futbolista de 23 años, que no se deja intimidar por la posible llegada de competencia.

Atrapado por el Mundial 2026: "Mi novia me dice que estoy todo el rato viendo fútbol"

"Sí, claro que estoy siguiendo el Mundial. Mi novia me dice muchas veces que estoy todo el rato viendo fútbol, pero bueno, me gusta seguirlo, me gusta ver fútbol y lo estoy siguiendo a ver si España puede lograr pasar más rondas y bueno, ganar el Mundial. Yo creo que España tiene una muy buena selección y un muy buen grupo, que es algo que en estos torneos importa mucho. Ojalá pueda levantar el segundo trofeo", ha deseado un futbolista internacional hasta categoría sub 21.