Morante se viste de Antony para responder a Cádiz y Córdoba: otro golazo del canterano del Betis en la Euro sub 19

"Jugar en La Cartuja con el primer equipo del Betis". Ése es el objetivo a corto plazo de un prometedor futbolista que señala la Champions como estímulo añadido para seguir peleando por dar el salto de la mano de Pellegrini, que cuenta con numerosas propuestas para salir cedido a LaLiga Hypermotion y que se está saliendo con España sub 19

El descenso del Betis Deportivo a Segunda RFEF deja una posición un tanto indefinida para jovencísimos canteranos como José Antonio Morante, ya que el salto al máximo nivel profesional aún se antoja precipitado a sus 19 años pero la cuarta categoría del fútbol español se queda pequeña a todas luces. Sus exhibiciones con el Juvenil A o con el filial, en Primera RFEF, y su debut con el primer equipo verdiblanco, en un duelo contra el PAOK FC en la UEFA Europa League, ya le anticipaban un verano en el candelero del mercado estival de fichajes. Por si fuera poco, el extremo sevillano ha destrozado el escaparate con su portentosas actuaciones en la Eurocopa sub 19.

Justo cuando proliferan noticias sobre el interés del Cádiz CF y el Córdoba CF -entre otros clubes de LaLiga Hypermotion- en hacerse con una cesión en la 26/27, Morante ha vuelto a exhibirse este miércoles con un golazo para sentenciar el triunfo de España contra Dinamarca (3-0) que se suma al meteórico doblete que firmó el día de su cumpleaños, en el primer partido de la Fase de Grupos de esta Euro sub 19 en la que la 'Rojita' arrancó con un contundente 0-7 frente al anfitrión Gales. El sábado 4 de julio, frente a Alemania y ya con la clasificación en el bolsillo, se juega el último partido de la liguilla.

El golazo de Morante encarrilla el doble billete para España: a semifinales de la Euro sub 19 y al Mundial sub 20 de 2027

El espectacular tercer tanto de Morante en la Euro sub 19 llegó ya en el minuto 86', cuando entró por la derecha para ganarle la cartera al lateral zurdo danés -que partía con ventaja en el duelo-. Tras proteger el balón con su cuerpo, el joven bético se adentró en el área perfilándose para ejecutar con su pierna izquierda un chut raso al palo corto que sorprendió al meta nórdico, que lo esperaba al lado contrario y se quedó a contrapié. Golazo al más puro 'estilo Antony' y celebración taurina en homenaje a su padre, Morante de la Puebla.

España había encarrilado el triunfo con un gol de Hugo López (Villarreal CF) justo antes del descanso que se quedaba corto para el dominio de los pupilos de Paco Gallardo, quienes ampliaron la renta con dos golpes seguidos de Ousmane Diallo (Borussia Dortmund) y del propio José Antonio Morante (Real Betis).

Con esta segunda victoria en dos partidos con 10 tantos a favor y cero en contra, el combinado nacional se mantiene líder del Grupo A, a la espera del final del Gales - Alemania (0-2 al descanso) previo al duelo directo del sábado contra los germanos con empate a seis puntos; rozando las semifinales de la Euro y también el billete para el Mundial sub 20 de 2027.

La firme respuesta del canterano del Betis a sus pretendientes en el mercado estival de fichajes

Precisamente este miércoles, Morante concedía una entrevista al diario Marca en la que insistía en sus declaraciones tras el doblete del primer partido en la Euro de Gales: quiere quedarse en el Real Betis. A priori, como ya sucediese el año pasado, el extremo está citado para arrancar la primera parte de la pretemporada con el primer equipo; más allá de que se sumará unos días más tarde, al igual que el portero Manu González, que también completó los 90 minutos en el España - Dinamarca.

"Ya debuté con el primer equipo, sí. Yo estoy tranquilo, cuando tenga que llegar (el salto), llegará. Este año, con la Champions, es una motivación más. Otro sueño. Y más con el Betis", ha manifestado el canterano, quien tiene claro cuál es su próximo objetivo: "Jugar en La Cartuja con el Betis. Jugar con el Betis Deportivo está bien, pero no tiene nada que ver con hacerlo con el primer equipo en casa. Vivir desde abajo ese himno que escuchaba de pequeño, tiene que ser una pasada".

A la hora de señalar sus referentes futbolísticos, Morante también barre para casa: "Desde pequeño me fijo en Joaquín. Veo vídeos de él y también de Jesús Rodríguez, que me gusta mucho. Es una suerte haber compartido vestuario con él. Me fijo mucho en él también. De pequeño, en casa, mi padre me ponía los vídeos de Joaquín y llevo el 17 por él. Tenemos buena relación. Siempre me dice que vaya tranquilo, con calma, que todo llega", ha añadido esta estrella en ciernes que ha destrozado un escaparate internacional en el que ya se lucieron años atrás otros como Assane Diao o Pablo García.