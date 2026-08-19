El Betis digiere el susto y ultima los preparativos para el debut en LaLiga

Este viernes echa a andar el proyecto 6.0 del Betis de Pellegrini y lo hace con buenas noticias: la lesión de Héctor Bellerín es mucho más leve de lo que parecía en Bari, la mejoría de Ez Abde es evidente y la lista de bajas por lesión se reduce de seis a 'sólo' cuatro

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este miércoles, en el cuarto y penúltimo entrenamiento de la semana previo a su estreno oficial en la temporada 2026/2027. El equipo verdiblanco recibirá este viernes a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, en un choque correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, después de que fuese aplazada la visita al Valencia CF de la jornada 1. De cara a este primer partido, Manuel Pellegrini ha pasado el susto con Héctor Bellerín y ha confirmado las buenas sensaciones con Ez Abde, recuperado justo a tiempo para empezar la cuarta temporada como verdiblanco.

Bellerín y Abde repiten con el grupo y apuntan a la convocatoria de Pellegrini

El Betis volvió al trabajo el pasado domingo, en una sesión a puerta cerrada justo después de cerrar la pretemporada con un amistoso en Bari (Italia) ante el FC Inter de Milán en el que Bellerín se retiró con un aparente esguince de tobillo que finalmente se ha quedado en una leve torcedura. Después de dos sesiones trabajando al margen, el pasado martes el lateral catalán ya fue capaz de entrenarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y ha repetido este miércoles, confirmando así que está recuperado y listo para entrar en la lista de convocados contra la Real Sociedad.

Algo más justo, sin ritmo de competición al haberse perdido todos los encuentros de pretemporada, pero igualmente recuperado ya de su dolencia está Ez Abde. El extremo marroquí sufrió un esguince de rodilla que le dejó sin poder participar en el Mundial 2026 y también ha participado con aparente normalidad en las dos últimas sesiones del Betis. Aunque sigue exhibiendo una protección en la articulación de su pierna derecha, está plenamente reintegrado en la actividad grupal y cuenta con muchas opciones de estrenarse en una convocatoria.

Las cuatro bajas por lesión del Betis para recibir a la Real Sociedad

De este modo, las cuatro únicas ausencias obligadas del Betis para recibir a la Real Sociedad -vigente campeón de la Copa del Rey- son Aitor Ruibal, Diego Conde, Gonzalo Petit y Giovani Lo Celso, que fue el último en reincorporarse y ha llegado con unas molestias físicas que le impedirán estar disponible. No obstante, el concurso del mediapunta rosarino estaba prácticamente descartado por su evidente falta de ritmo, a pesar de que su condición de finalista del Mundial (justo hoy se cumple un mes) ha permitido al club retrasar la fecha de inicio liguero.

Los atacantes Pablo García y José Antonio Morante -también reestablecido de unas molestias-, el centrocampista Rica Fúnez y los porteros Manu González y Yan Zhuravskyi han puesto la nota canterana. El Real Betis se ejercitará de nuevo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 10:15 horas de este jueves y, al término de esta última sesión, Manuel Pellegrini -ausente el miércoles por motivos familiares- pasará por la sala de prensa para analizar todos los detalles de la previa de este estreno de su sexto proyecto al frente del banquillo de los heliopolitanos.