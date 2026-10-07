Claudio Bravo, exfutbolista chileno de 43 años: "Me la jugaría con Pellegrini, no me gustan Lopetegui ni los demás candidatos"

El legendario portero, retirado hace dos años y comentarista para la televisión de su país, argumenta que Manuel Pellegrini es "el candidato ideal" para el complicado momento que vive la selección de Chile; pero augura que el Real Betis "hará todo lo posible por retenerle"

Manuel Pellegrini, en una visita a un entrenamiento de la selección de Chile en la etapa en la que Claudio Bravo era el capitán de 'La Roja'.Real Betis

El fútbol tiene estas cosas y ejemplos como el de Manuel Pellegrini resultan del todo gráficos de la amnesia de este deporte. En abril, después de que el Real Betis enlazase siete jornadas seguidas sin ganar en LaLiga y fuese eliminado en los cuartos de final de la UEFA Europa League, se escuchaban voces críticas con la continuidad de Manuel Pellegrini; en junio todo volvía a ser de color de rosa con la ansiada clasificación para la Champions League en un pleno de seis años seguidos en Europa de la mano del chileno, un 'hijo prodigo' que hace soñar a sus compatriotas con verle sentado en el banquillo de la selección andina cuando llegue el final de su periplo en Sevilla -fijado para el 30 de junio de 2027-.

La planificación de este pasado verano volvió a sembrar dudas, esta vez en Manu Fajardo, pero el equipo ha vuelto a trasformarlas en elogios con un excelente arranque de curso que ha llevado la alocada veleta hasta el punto de hacerse notar cierto nerviosismo por el cercano final de contrato del longevo preparador e incluso relativa molestia con el tono distante que han mantenido desde la directiva cuando han sido preguntados recientemente si tienen pensado sentarse ya a negociar una renovación. A todo ello siguen muy atentos en Chile y, en pleno baile de nombres para el banquillo de 'La Roja', ha salido un ex del Betis como Claudio Bravo para hacer campaña por el fichaje del 'Ingeniero'.

Claudio Bravo pide el fichaje de Manuel Pellegrini para la selección de Chile

Bravo llegó al Real Betis en el verano de 2020, de la mano de un recién llegado Pellegrini que le convirtió en todo un líder del vestuario. Así, fue renovando año a año hasta el verano de 2024, cuando anunció su retirada para marcharse con una Copa del Rey y 74 partidos oficiales.

El legendario exportero también defendió la portería de la Real Sociedad, el FC Barcelona o el Manchester City y fue dos veces campeón de América con la selección de Chile. Desde esa experiencia, a sus 43 años, ha apostado por el que fuera su técnico en Heliópolis asegurando que no le gustan ninguno de los candidatos que suenan para suceder a Nicolás Córdova en una interinidad que está durando mucho más de lo esperado.

Según la prensa de Chile, la AFNP tantea a Julen Lopetegui, Gustavo Álvarez y Nicolás Larcamón

Julen Lopetegui, Gustavo Álvarez y Nicolás Larcamón son los tres nombres que maneja la AFNP. "Pues de los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir", ha aseverado Claudio Bravo en los micrófonos de ESPN, cadena televisiva en la que ejerce como comentarista. "¿Mi candidato? Yo me la jugaría por Manuel. Soy pro Manuel Pellegrini porque trabajé con él, porque sé la capacidad que tiene y porque conozco el enorme prestigio que tiene a nivel mundial", ha argumentado el exportero de Buin.

"Creo que nuestro fútbol necesita de ese prestigio, de esa valía que tiene Pellegrini, de esa espalda que lleva soportando peso a lo largo de muchos años. Para mí es el candidato ideal, sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico. Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad él de poder construir algo nuevo, de poner algo de excelencia y donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. De este modo, él tiene la capacidad de poder hacerlo", ha insistido.

Claudio Bravo enumera los motivos por los que el Betis no dejará escapar a Pellegrini

Eso sí, a pesar de la rotundidad de su exposición a favor de Pellegrini, Bravo considera que la prioridad sigue siendo del Real Betis: "A día de hoy aún no veo posible su fichaje, porque no existe ni la toma de decisiones de una negociación y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. El Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo".

"Van a querer retenerlo porque te genera un nivel futbolístico increíble. Tener a Manuel te genera que el Betis está compitiendo a nivel de Champions y te genera rédito económico. Además, tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio y de lo que le genera a los jugadores que él llama. A partir de ahí, incluso, quieren ir a jugar gratis en sus equipos. ¿Qué club no quiere tener todo eso?", ha concluido, augurando que le presentarán alguna oferta para renovar ese contrato que expira en junio de 2027.