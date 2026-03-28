El Grito al Silencio del entrenador del Real Betis: Muerte por Chocolate; el año que viene, "Pellegrini, quédate"

En el mundo del fútbol se han hecho realidad muchas veces eso de 'No se valora lo que se tiene hasta que se pierde' o 'De fuera vendrán que bueno te harán'. Un poco, eso le está pasando ahora al Betis, aunque vengo del futuro y he visto que La Cartuja le acabará cantando en 2027 el "Pellegrini, quédate"

El Valencia pitó a Rafa Benítez después de ganar LaLiga o a Unai Emery, a quien también se criticó en un Sevilla FC que se cansó de Julen Lopetegui. El Real Madrid despidió a Radomir Antic cuando iba líder destacado en la primera de las dos seguidas que perdió en Tenerife en los 90. Ha pasado tiempo, sí, pero aún lo lamentan todos ellos. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Sirva como contexto de lo que tiene el Real Betis con Manuel Pellegrini y que a veces no se valora en su justa medida. Si fuese un postre de la carta de un restaurante, a esto se le llamaría Muerte por Chocolate. Un empacho, indigestión de la que uno suele acordarse cuando llegan años de estómagos vacíos.

¿Se puede criticar al Betis de Pellegrini por enlazar cinco jornadas sin ganar y por firmar su segunda peor puntuación en estos seis años? ¿Se le puede pedir más a este club que tanta ilusión genera (y vende)? ¿Se puede decir que no está jugando bien? Por supuesto que sí. No obstante, en cada bache se respira en el ambiente un cierto cansancio por ver la misma cara en el banquillo tantos años. Y eso ya es otra cosa. No es habitual, está claro; pero llevar seis años no es culpa suya. Es mérito suyo. Para algunos, parece incluso un error o una precipitación renovarle hasta 2027 y es tan exagerado como injusto. 'De fuera vendrán que bueno te harán', otro refrán que habla de lo mismo.

El 'Grito Sordo' de Manuel Pellegrini

Por todo ello, lo de esta semana, más que un 'Grito al Silencio' es un 'Grito Sordo', porque Pellegrini nunca pierde la mesura ni necesita elevar voz para reivindicar su indiscutible valía. Mientras más fuerte le critican, como en el 0-5 copero ante el Atlético, antes demuestra su excelente capacidad de respuesta (0-1 en el Metropolitano tres días después). De estar cinco partidos sin ganar y caer en Atenas, a remontar por 4-0 con un golpe de pizarra y meterse entre los ocho mejores de la Europa League. Ahora se fue al parón tras volver a perder, en Bilbao, pero conservando la renta de tres puntos sobre el Celta. Quinto (que hoy da plaza Champions) y en cuartos de la UEL. Ése es el contexto.

Estamos en medio de una 'Ventana FIFA', no hay fútbol de clubes, juega la selección de Chile y se va a hablar mucho de Pellegrini, en su país y en Sevilla. Habrá quien aproveche la coyuntura para soltar la matraca ventajista del final de ciclo y demás monsergas; pero, atención: guarden esta opinión porque vengo del futuro y les puedo decir que si el Betis mantiene la quinta plaza y se mete en Champions (tiene también la bala de la Europa League para ello), hasta sus más fuertes detractores acabarán prometiendo descorchar sus mejores caldos para brindar por un anuncio en el que se lea "Pellegrini, 2028".

El año que viene 'Pellegrini, quédate'

Si España conserva la plaza extra, el Betis va a meterse en la Champions. Sí, es verdad que está fallando demasiado, pero sus rivales también: sólo hay que ver al Celta, que ganaba 3-0 al Alavés y perdió 3-4. El desplome del Espanyol, el irregular curso de los vascos... Si algo caracteriza a los equipos de Pellegrini, punto arriba a punto abajo, es la regularidad. Cuando le vean entrenando al Betis en la máxima competición continental en su último año de contrato, hasta los más críticos con su renovación acabarán pidiendo otra más y hasta aclamarán la exuberante juventud de los 74 años que rondará por esos entonces el santiaguino, quien ostenta más de 20 récords históricos en este Real Betis.

Tiene el récords de partidos (300) y de victorias (141), en general, y en particular, tanto en LaLiga, como en la Copa del Rey, la Europa League y la Conference League. Es el que más clasificaciones continentales seguidas tiene, cinco y camino de la sexta cuando la anterior marca eran dos. Ganó la Copa de 2022; jugó la primera final europea de la historia del Betis, en el subcampeonato de la Conference 2025 -el EuroBetis nunca había pasado de cuartos-; ya tiene el mejor desempeño en la Europa League, unos cuartos de final, racha vigente; nadie ha superado más eliminatorias (28)...

Si logra conservar esa quinta posición, también será el segundo entrenador de la historia que lleve al Real Betis a jugar la UEFA Champions League y el que lo haga en más partidos, ya que sólo con la primera fase (ocho) ya iguala a Serra Ferrer (entre previa y Fase de Grupos). Para romper también el máximo techo continental 'sólo' tendría que pasar de la Fase Liga, ya que el balear fue tercero de grupo en la 05/06 y a Pellegrini le valdría con quedar entre los 24 primeros de los 36 participantes para superar al de Sa Pobla en los únicos registros que aún no han sido devorados.

Acuérdense: en la primera mitad de 2027, desde las gradas del Estadio de La Cartuja se va a cantar el "Pellegrini, quédate" y le van a intentar convencer de que espere un año más para poder inaugurar el Nuevo Benito Villamarín antes de aceptar por fin el reto de llevar a la selección de Chile hasta el Mundial de 2030. Como en aquel anuncio televisivo, vengo del futuro y esto es lo que va a pasar. De hecho, puede que ya esté pasando.