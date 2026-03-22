Pellegrini achaca la derrota del Betis contra el Athletic al desgaste del jueves: "En el primer tiempo no tuvimos la capacidad mental de entrar con la intensidad que se necesita"

El entrenador del Real Betis señaló que a su equipo le pasó factura haber jugado el jueves lo que le llevó a no tener la misma capacidad que su rival que ha estado preparando toda la semana. Además de eso, dijo que considera al Athletic Club como un rival directo de cara al final de la temporada

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, atendió a los medios de comunicación después de la derrota de su equipo por 2-1 contra el Athletic Club. El chileno se mostró autocrítico por el nivel que mostró el Real Betis en la primera parte en donde cometió varias pérdidas que fueron fatales para los intereses del conjunto verdiblanco. Manuel Pellegrini señaló al Athletic Club como un rival directo para la lucha por Europa y también dijo que el Real Betis notó el desgaste de haber jugado el jueves.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, analizó la derrota contra el Athletic Club y señaló las pérdidas que cometió su equipo en la primera parte. "No, el plan nuestro de partido parte siempre con no perder todos los balones. En el primer tiempo tuvimos cinco o seis contras muy peligrosas que ante dos pases ya teníamos el balón perdido. Entonces, sin tener la posesión ante un equipo tan directo como es el Athletic de Bilbao, es muy complicado poder mantener un marcador. Creo que ellos nos superaron en el primer tiempo, después del segundo tiempo mejoramos, creo que tuvimos las ocasiones para haber empatado. Fue un tiempo para cada uno, pero ellos se quedaron con los puntos".

Manuel Pellegrini considera al Athletic Club un rival directo

Por otro lado, Manuel Pellegrini dijo que el Athletic Club será un rival a tener en cuenta por el Real Betis en la lucha por Europa. "Yo creo que siempre el Athletic va a ser un rival para los puestos europeos, porque así lo muestra la historia de los últimos años que hemos estado disputando esas posiciones. Si bien está algunos puntos atrás, todavía quedan 27 puntos por jugarse, una enormidad. Así que creo que todos los que estamos ahí en esos números cercanos hay que intentar buscar la clasificación para Europa".

Por último, Manuel Pellegrini afirmó que el Real Betis notó el desgaste de haber jugado el jueves en este partido contra el Athletic Club. "Yo he dicho siempre que los días jueves justamente pasan factura los días domingos, y creo que hoy día se demostró. En el primer tiempo no tuvimos la capacidad mental de entrar con la intensidad que se necesita para jugar ante un rival que venía preparando el partido toda la semana. Después está el desgaste también emocional de haber conseguido logros. Reaccionamos tarde por distintos motivos, uno tiene que encontrar las razones por las cuales no pudimos reaccionar antes. Pero creo que, sin lugar a dudas, y lo mantengo, sin echarle la culpa al partido de hoy, los días jueves sí pasan factura los días domingos".