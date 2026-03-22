Athletic - Betis en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro de la jornada 29 en donde el Athletic Club busca la victoria para engancharse en la pelea por la séptima posición de la clasificación, mientras que el Real Betis quiere el triunfo para consolidar el quinto puesto que actualmente ocupa

Athletic - Betis, en directo el partido de la jornada 29 de LaLiga.ESTADIO Deportivo

El Athletic Club necesita ganar para meterse en la pelea por la séptima y sexta posición, mientras que el Real Betis quiere ganar para meter más ventaja a esos clubes y consolidarse en la quinta posición de la clasificación de LaLiga.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre el Athletic Club y el Real Betis correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. Un encuentro que comienza a las 18:30 horas y que se disputa en el Estadio de San Mamés. Se trata de un duelo muy importante que ayudará a esclarecer un poco la pelea por Europa.

El problema es que el club vasco llega en una mala racha ya que sus últimos 3 partidos ligueros se han saldado con un empate, contra el Rayo Vallecano, y dos derrotas, frente a FC Barcelona y Girona FC.

El Athletic Club llega a este partido contra el Real Betis con la obligación de ganar para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. El equipo que entrena Ernesto Valverde suma actualmente 35 puntos y se encuentra a 3 puntos de la séptima plaza.

El Real Betis necesita ganar o, al menos, empatar para seguir en la quinta posición ya que en estos momentos el RC Celta le gana por 2-0 al Deportivo Alavés.

El Real Betis, por su parte, llega a este partido después de la alegría de pasar a los cuartos de final de la UEFA Europa League tras superar al Panathinaikos. A pesar de ello, el equipo verdiblanco no conoce la victoria en LaLiga en las últimas cuatro jornadas en las que ha sumado 3 empates y una derrota.

Ya está todo preparado en el Estadio de San Mamés para el comienzo de este partido. Se espera un gran ambiente y una gran afluencia de público ya que la afición rojiblanca sabe de la importancia del partidos para las aspiraciones europeas del equipo que entrena un Ernesto Valverde que ya ha anunciado que dejará de ser técnico del Athletic Club al final de esta temporada.

Ahora es el Real Betis el que atraviesa un mejor momento de forma e intentará devolverle la moneda al Athletic Club.

Athletic Club y Real Betis se enfrentaron en la primera vuelta y el resultado fue a favor del equipo vasco que se impuso 1-2 en el Estadio de La Cartuja gracias a los goles de Bartra en propia puerta y de Aitor Paredes. Por parte verdiblanca anotó Bakambu.

Muy madrugador Manuel Pellegrini que ya ha confirmado el once titular del Real Betis para este partido contra el Athletic Club.

También hay ya alineación titular del Athletic Club. Estos son los once jugadores elegidos por Ernesto Valverde.

Alineaciones Athletic - Betis: alineación confirmada de Athletic Club y Real Betis en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Por tanto, estas son las alineaciones titulares de Athletic Club y Real Betis para este interesante partido.

El árbitro de este partido entre Athletic Club y Real Betis es el gallego Alejandro Muñiz Ruiz.

El Real Betis, por su parte, sólo tiene las ausencias por lesión de Gio Lo Celso e Isco Alarcón.

En el capítulo de bajas, el Athletic Club no puede contar con los lesionados Unai Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Nico Williams y Aitor Paredes. Tampoco puede jugar Yeray Álvarez que cumple su último partido de sanción por dar positivo en un control antidopaje la pasada temporada.

En el Athletic Club no hay grandes novedades ya que sale prácticamente con su equipo de gala. Por su parte, el Real Betis vuelve a confiar en el 4-4-2 que le salió bien contra el Panathinaikos: Aitor Ruibal acompañará a Cucho Hernández en la delantera verdiblanca.

Los dos equipos, tanto el Athletic Club y el Real Betis, ya se encuentran en el Estadio de San Mamés.

Mientras comienza el calentamiento, tanto Real Betis como Athletic Club le echan un vistazo a lo que está pasando en Vigo. El RC Celta que es sexto iba ganando por 3-0, pero el Deportivo Alavés ha remontado y ahora pierde por 3-4.

Como curiosidad, hay que señalar que se volverán a reencontrar sobre el terreno de juego Amrabat y Sancet que la temporada pasada tuvieron sus más y sus menos en un partido entre Athletic Club y Fenerbahçe de la UEFA Europa League.

Queda algo menos de 30 minutos. Recordemos los onces titulares de Athletic Club y Real Betis para este partido.

Ya se encuentran los dos equipos calentando sobre el terreno de juego.

Todo preparado para el comienzo del partido en el Estadio de San Mamés.

Cabezazo de Laporte que se marcha por muy poco.

El Real Betis intenta salir al contragolpe. Aitor Ruibal y Ez Abde los más activos en estos primeros minutos.

Estos primeros 15 minutos son claramente de color rojiblanco. El Athletic Club está más cómodo sobre el terreno de juego.

Athletic Club y Real Betis disputan, a partir de las 18:30 horas, uno de los partidos más interesantes de la jornada 29 de LaLiga que se juegan este domingo. Un encuentro muy importante para ambos equipos, pero más para el Athletic Club que necesita el triunfo para engancharse a ese grupo de conjuntos que suman 38 puntos y que pelean por la séptima posición que daría acceso a disputar competición europea la próxima temporada. Por su parte, el Real Betis quiere ganar para consolidar su quinta posición en la clasificación que le daría el billete para disputar la siguiente edición de la UEFA Champions League.

Así llega el Athletic Club al partido contra el Real Betis

El Athletic Club llega a este partido contra el Real Betis marcado por el anuncio que ha hecho Ernesto Valverde el cual ha confirmado que dejará de ser entrenador del equipo vasco al final de esta temporada, poniendo así fin una exitosa etapa.

El Athletic Club afronta este encuentro liguero con el objetivo de romper la mala racha de resultados que encadena. Y es que el equipo que entrena Ernesto Valverde encadena tres partidos sin ganar en LaLiga, siendo los dios últimas derrotas.

En el capítulo de bajas, el Athletic Club no puede contar con los lesionados Unai Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Nico Williams y Aitor Paredes. Tampoco puede jugar Yeray Álvarez que cumple su último partido de sanción por dar positivo en un control antidopaje la pasada temporada.

Así llega el Real Betis al partido contra el Athletic Club

El Real Betis, por su parte, llega a este partido contra el Athletic Club con mucha confianza después de conseguir su clasificación para los cuartos de final de la UEFA Europa League tras eliminar al Panathinaikos al que goleó por 4-0 en el encuentro de vuelta.

El Real Betis desea ganar este encuentro liguero para consolidarse en la quinta posición de LaLiga la cual actualmente da billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

En los estrictamente deportivo, el Real Betis sólo tiene las bajas de Gio Lo Celso e Isco Alarcón que se siguen recuperando de sus problemas físicos. Sí está en la convocatoria Sofyan Amrabat que ha sido cuidado durante el final de la semana y tras jugar una hora en el encuentro de UEFA Europa League contra el Panathinaikos.

El partido entre Athletic Club y Real Betis va a ser pitado por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, del colegio gallego.