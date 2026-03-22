Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al Athletic Club: Echa de menos la clase de Fornals

La salida tras el descanso del castellonense, que marcó un golazo en el 75 para meter a los suyos en el partido, desatasca el intento frustrado de repetir éxito con el 1-4-4-2

Una y no más, Santo Tomás. El 1-4-4-2, que brindó al Real Betis el jueves un brillante pase a cuartos de final de la Europa League, no funcionó en San Mamés, donde los de Manuel Pellegrini echaron de menos en el primer tiempo un faro entre líneas como Pablo Fornals. La salida del castellonense tras el descanso llegó seguramente tarde para los intereses heliopolitanos, pese a su golazo de falta directa en el 75. Dejando a un lado el gran paréntesis continental, continúa la mala racha en LaLiga, con cinco jornadas sin ganar que, al menos, no han costado una quinta plaza que huele a Champions League.

Así jugaron los heliopolitanos

PAU LÓPEZ: 5

Sin mucho que hacer en los dos tantos del primer tiempo, se mostró menos fiable que de costumbre, contagiado de sus compañeros. Paradón a Berenguer al poco de la reanudación para evitar el tercero.

ORTIZ: 5

Recuperado de una caída en la que se lastimó el hombro, lo pasó peor con los desdobles de Yuri que con las penetraciones de Berenguer. Propuso, al menos, en ataque. Relevado por precaución en el intermedio.

DIEGO LORENTE: 5

Trató de imponerse en el cuerpeo, aunque Guruzeta le sacaba a menudo de sitio. Fallón en las entregas, dio un paso al frente con el paso de los minutos.

NATAN: 5

Mal despeje en el 1-0, no llegaba este domingo con tanta solvencia y anticipación a los cruces. Como el resto, subió varios puntos tras la vuelta de vestuarios, incluso corriendo a campo abierto.

VALENTÍN GÓMEZ: 6

Sufrió un mundo con Iñaki Williams, que le ganó varias veces la espalda para asistir desde ahí en los dos primeros goles. Se soltó la melena en la reanudación, apareciendo con mayor acierto en campo contrario para percutir, buscarla a balón parado o provocar faltas peligrosas, como la del 2-1.

ANTONY: 4

Muy desatinado en servicios y lanzamientos, no se atrevía a regatear demasiado a Yuri. Pellegrini le dio descanso en la segunda mitad.

AMRABAT: 6

Visiblemente cansado, fue el único que trató de saltar líneas filtrando pases o con cambios de orientación. Bajó también a recibir entre los centrales para oxigenar un poco la salida. Más suelto con Altimira al lado, ayudó en las recuperaciones.

MARC ROCA: 4

Persiguiendo sombras, cuando intentó ser bisagra con los delanteros naufragó. Se marchó al descanso.

EZ ABDE: 5

Lo buscaban continuamente sin precisión. Intentó hacer daño a Lekue con sus invidualidades, pero se marchó pocas veces y casi nunca centró o disparó con peligro. El árbitro, en su descarga, ignoró cualquier falta de sus marcadores, con venia para pararle como fuera. Unai Simón le privó del gol en su primera cabalgada clara.

AITOR RUIBAL: 5

No tuvo presencia arriba y tampoco acertó a ayudar a los mediocentros o a los extremos en la contención. Infinitamente mejor en la segunda parte como extremo derecho.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 4

Hizo la guerra por su cuenta y casi nunca se puso de gol. Pecó de individualista en el primer ataque prometedor del segundo tiempo.

ALTIMIRA: 5

Serenó lo que pudo un encuentro que se convirtió enseguida en un ida y vuelta, ayudando también en la resta a Amrabat.

BELLERÍN: 5

Algún despiste en la marca y el pase, brilló de nuevo en ataque. Asistió, sorprendiendo desde atrás, a Bakambu en el gol anulado del final.

FORNALS: 7

Golazo de falta directa para meter sobre la bocina en el partido a los suyos. Clarividente entre líneas y cambiando la cara completamente al equipo.

BAKAMBU: 4

Se encontraba adelantado en la acción en la que superó a Unai Simón. Lo intentó luego de espuela, pero da siempre la sensación de no estar metido en el partido.

'CHIMY' ÁVILA: 5

Sin hacer nada del otro mundo, le pone ganas y acelera a sus compañeros con su intensidad y su verticalidad.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Repitió apuesta por el 1-4-4-2, pero, lejos de tener más presencia ofensiva como el jueves, su equipo se sintió incómodo y desubicado, sin nadie que organizara entre líneas y cansado para igualar la intensidad del Athletic. Volvió al 1-4-2-3-1 y recuperó agresividad y control en la segunda mitad, con cambios acertados que, de paso, refrescaron al grupo.