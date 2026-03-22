Athletic 2-1 Betis: Despierta muy tarde y no aprovecha el regalo del Celta

Vivian y Sancet castigaron la mala primera mitad de los heliopolitanos; Fornals recortó distancias en el 75 y el gol inmediato de Bakambu fue anulado por fuera de juego; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis no pudo aprovechar el regalo del RC Celta, que desperdició un 3-0 en casa para acabar perdiendo 3-4 contra el Deportivo Alavés, y se marcha al parón aún con la quinta plaza en solitario, aunque desperdiciando la ocasión de poner tierra de por medio con sus inmediatos perseguidores en la tabla. Antes al contrario, el 2-1 en el feudo del Athletic Club deja a los bilbaínos, como al pujante Getafe CF, a seis puntos y con muchas opciones de meterse en Europa. Los tantos de Vivian y Sancet castigaron el mal primer tiempo verdiblanco, mientras que la reacción llegó demasiado tarde y quedó en golazo de Fornals y otro bien anulado a Bakambu.

De inicio, Manuel Pellegrini repitió apuesta por el 1-4-4-2 que tan buen resultado dio el jueves en Europa League ante el Panathinaikos, juntando arriba Aitor Ruibal con el 'Cucho' Hernández y manteniendo, dentro de sus habituales rotaciones, a Pau López bajo palos y a Sofyan Amrabat en la 'sala de máquinas', aunque esta vez apuntalado por Marc Roca, asumiendo que sin Pablo Fornals tendría menos creatividad entre líneas. Y así fue, unido esto a la tradicional salida en tromba del anfitrión cuando toca visitar San Mamés.

Así, Aymeric Laporte avisó nada más arrancar con un testarazo ajustado, el meta gerundense hubo de emplearse a fondo en los intentos consecutivos de Oihan Sancet e Iñaki Williams, al tiempo que Yuri Berchiche mandó muy cerca del poste su centro-chut desde la izquierda. Achicaba agua el este domingo cuadro celeste, que se estiraba de forma atolondrada, con Antony Matheus dos Santos buscando la pujanza por la otra banda de Ez Abde sin tino. Costaba estirarse con continuidad a los andaluces, todavía a la expectativa en el ecuador de esta fase.

La insistencia bilbaína tendría premio enseguida: mal despeje de Natan de Souza que caza Iñaki Williams, presto para dejarla en la frontal a un Dani Vivian incorporado al ataque para cruzarla al palo contrario. No andaba fino el Real Betis, presa del elevado ritmo impuesto por un conjunto rojiblanco mucho más descansado sin exigencias intersemanales. Lo demostró de nuevo el paulista, que la mandaba a las nubes en una transición a priori prometedora, mientras que Yuri sí atinaba entre palos cuando respondió.

Sólo los balones filtrados de Amrabat y las individualidades de Abde suponían un hilo de esperanza para los foráneos, que estaban acabando algo mejor el periodo inicial. En el 39, de hecho, Unai Simón tuvo las primeras complicaciones de la tarde, cuando salió para blocar un servicio de Ángel Ortiz que buscaban en boca de gol dos compañeros y se lanzó a por un derechazo 'mordido' del extremo marroquí. El balón, he aquí el gran problema, duraba un suspiro a los pupilos del 'Ingeniero', que iban a recibir un duro golpe antes del descanso.

Y es que el segundo de Sancet sobre la bocina fue invalidado por un fuera de juego previo de su asistente, Iñaki Williams, que parecía evidente por las repeticiones cuando recibió el pase picado de Iñigo Ruiz de Galarreta. Se revisó en la sala VOR, desde donde Ávalos Barrera desveló muy pronto el resultado de la herramienta semiautomática, que habilitó al atacante hispano-ghanés por uno de esos extraños ajustes de la perspectiva que escapan al ojo humano, tan comunes en los últimos años en San Mamés, por cierto.

La segunda mitad arrancó con cambios obligados de Manuel Pellegrini por lo empinado de la cuesta ya en el marcador. Salieron Antony, Ortiz y Marc Roca para que Aitor Ruibal cayera a la derecha, Pablo Fornals ordenara por dentro, Bellerín aportada experiencia en el lateral y Sergi Altimira aportara más empaque y despliegue junto a Amrabat. Y saltó con otra cara el equipo afincado en La Cartuja, que necesitaba reaccionar a lo grande para aprovechar el tropiezo del RC Celta ante el Deportivo Alavés.

Pero el Athletic Club no bajaba el pistón, hasta el punto de que Álex Berenguer pudo sentenciar a los nueve minutos de la reanudación con un zapatazo que mandó a córner desde la mismísima escuadra Pau López. Había despertado de todas formas el Real Betis, bastante más presenta en el área contraria. Restaba ajustar el punto de mira, pues el de Sallent y el 'Cucho' Hernández mandaron a las nubes sendos lanzamientos en llegadas con muy buena pinta.

Reaccionó Ernesto Valverde pertrechando su medular y renunciando un tanto a la presencia en punta, lo que no fue sinónimo de repliegue ni mucho menos. En el 65, de hecho, Héctor Bellerín bloqueó a la postre un intento desde cerca de Berenguer, que había recibido cómodamente a su espalda. Mucho más cerca anduvo Ez Abde, que esta vez sí pudo correr a la espalda de Lekue para forzar la intervención apurada abajo de Unai Simón. Trataban de meterse los heliopolitanos en el partido a tiempo para, al menos, sumar.

Lo lograron por la vía rápida Pablo Fornals, impecable en el lanzamiento de la falta directa que rescató Valentín Gómez en la frontal, y Cédric Bakambu, pero el remate a quemarropa del congoleño, imposible para un meta local que protestó ostensiblemente la colocación de oponentes en la barrera en la acción previa, no subió al marcador por fuera de juego, de él y no de un Bellerín que, como ante el RC Celta en LaLiga, había sorprendido entre líneas. Quedaba tiempo y, visto lo visto, las opciones de empatar eran reales.

Sin nada que perder, tocó a rebate el cuadro celeste, con una 'folha seca' de Ez Abde que se marchó demasiado alta y balones colgados al área de Unai Simón en pos de la hazaña. En uno de ellos, precisamente del de Beni Melal, lo buscó de espuela el de Yvry-sur-Seine con el mismo resultado. No habría tiempo ya para mucho más, pues los anfitriones apretaron un poco y las imprecisiones hicieron acto de presencia de nuevo en el peor momento para los de Pellegrini.

Ficha técnica del Athletic Club - Real Betis de LaLiga EA Sports

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Jauregizar 62'), Rego (Nico Serrano 86'); Iñaki Williams, Sancet (Unai Gómez 72'), Berenguer (Robert Navarro 86'); y Guruzeta (Vesga 62').

Real Betis: Pau López; Ortiz (Bellerín 46'), Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Antony (Fornals 46'), Amrabat, Marc Roca (Altimira 46'), Ez Abde; Aitor Ruibal ('Chimy' Ávila 74') y 'Cucho' Hernández (Bakambu 62').

Árbitros: Muñiz Ruiz (gallego), con el catalán Ávalos Barrera en el VAR. Amarilla solamente al local Unai Simón y el visitante Natan.

Goles: 1-0 (25') Vivian; 2-0 (45+1') Sancet; 2-1 (75') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29ª de LaLiga EA Sports, disputado en Estadio San Mamés de Bilbao ante 47.723 espectadores, con nutrida presencia de aficionados béticos en las gradas.