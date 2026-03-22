La remontada del Alavés en Vigo, faena para los nervionenses y guiño para los heliopolitanos

El Celta ganaba por 3-0 para igualar a puntos al Betis antes de su visita a San Mamés, pero acabó perdiendo 3-4 para dejarlo todo como estaba por arriba y permitir a los de Quique cazar a sus ex

El paradón de Antonio Sivera a Carlos Domínguez, que cabeceó a bocajarro en el alargue para que Balaídos casi festejase la recuperación postrera de un punto, fue lo último reseñable del espectacular RC Celta-Deportivo Alavés de este domingo, crucial en la lucha por Europa y también en la que dirimirá la permanencia. Ganaron los vitorianos por 3-4, un resultado más que meritorio, habida cuenta de que perdían en el minuto 37 por 3-0, fruto del doblete de Ferrá Jutglà y del tanto de Hugo Álvarez a pase de éste. Parecía todo encaminado a ser un broche de oro tras la gran clasificación del jueves pasado a cuartos de la Europa League en Lyon. Pero nada más lejos de la realidad.

Y es que los 'babazorros', que recortaron distancias en el alargue del primer tiempo por medio de Toni Martínez, aprovecharon el cuádruple cambio de Quique Sánchez Flores en el descanso para dar la vuelta espectacularmente al marcador con dianas de Ángel Pérez, de nuevo Toni Martínez y Abde Rebbach. Tocó sufrir, claro, pero la defensa numantina de los vascos les brindó tres puntos de oro que aprietan más si cabe la tabla por abajo, con mueca de disgusto en la orilla nervionense del Guadalquivir y de satisfacción en la heliopolitana, lo que permitió afrontar sin tanta presión la visita a San Mamés.

La quinta plaza, a salvo antes de enfrentarse al Athletic Club

Con el duelo particular entre Real Betis y RC Celta igualado (1-1 en ambas sedes), con el balance general de goles a favor y en contra muy similar también, una victoria de los vigueses por dos tantos de diferencia habría permitido al equipo adiestrado por Claudio Giráldez desbancar momentáneamente de la quinta plaza a su gran rival, que comparecía a las 18:30 horas en San Mamés para medirse con el Athletic Club (y que, por supuesto, la habría recuperado simplemente con un empate).

Una posición de privilegio que apunta a suponer un billete extra para la próxima edición de la Champions. Pues una presión menos para los de Manuel Pellegrini, que aseguraron ese quinto peldaño antes de jugar y tenían la opción de abrir brecha con sus inmediatos perseguidores a falta solamente ya de nueve jornadas más de LaLiga por disputarse.

El descenso, a la misma distancia, pero con uno más que respira

Pasase lo que pasase esta tarde en Balaídos, el Sevilla FC se iba a marchar al parón de selecciones con tres unidades de ventaja sobre el descenso, representado por un RCD Mallorca que le gana, eso sí, el duelo particular. Con la visita al colista Oviedo ya en el horizonte la vuelta de los compromisos internacionales, como suele decirse, cuantos más equipos haya por debajo, más tendrán que sobrepasarle, por lo que lógicamente en Nervión iban con el RC Celta. Y se las prometían muy felices con el 3-0 de los celestes, aunque el 3-4 final permite al Deportivo Alavés darle caza, igualando a 31 puntos. Los de Almeyda se llevan el 'goal-average' particular, al menos.