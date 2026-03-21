Giráldez y la pelea del Celta con el Betis por la Champions: "Paso a paso"

El técnico celeste, que ha dado descanso a Marcos Alonso y Starfelt para el duelo de este domingo ante el Alavés, pidió tener "los pies en el suelo" para no salirse del partido a partido, aunque admitió que lo que tiene por delante su equipo es "muy motivante"

Tras celebrar por todo lo alto su pase a los cuartos de final de la Europa League con su victoria a domicilio ante el Olympique de Lyon, el Celta de Vigo retoma este domingo LaLiga ante el Deportivo Alavés, a las 16:15 horas en Balaídos, con la misión de cambiar el chip para mantener la pelea con el Real Betis por una quina plaza que se sitúa a tres puntos y que puede dar el premio gordo de un billete para la Champions.

Con ese objetivo, el entrenador celeste, Claudio Giráldez espera aprovechar la inercia positiva de la clasificación europea para lograr tres nuevos puntos que le permitirían además incrementar el colchón con respecto a sus perseguidores, sin querer definir el objetivo final.

No quiere halar de Champions

"Quedan diez jornadas y ganar nos da esa permanencia virtual, que es el primer objetivo. Luego, la clasificación es muy motivante y hay que aprovechar la inercia para focalizarnos más y no menos. Tenemos que sumar 43 puntos y luego pensaremos en las motivaciones que tenemos hacia arriba, que son muchas y nos llevan a que el día a día sea tan bueno y el vestuario esté tan unido y motivado. Os aseguro que siempre vamos a querer más", señaló.

Ante la insistencia de la prensa sobre las opciones de pelear por un billete para la máxima competición continental, el de Porriño recalcó que hay que tener "los pies en el suelo", sin querer mirar más allá del choque ante los vitorianos. "Los partidos y las eliminatorias cambian en un segundo. Queda mucha tela por cortar y tenemos que ir paso a paso. Es fundamental que nos centremos en el partido del Alavés", destacó.

La necesaria mejoría en Balaídos

"Nuestra manera de plantear los partidos es la misma fuera y en casa. Tenemos cinco partidos para mejorar nuestros números y así lo tenemos que ver. Tenemos una fuerza grande aquí con nuestra gente y si mantenemos el nivel, mejoraremos los resultados", añadió sobre el hecho de que el Celta de Vigo haya obtenido hasta 7 puntos más lejos de Balaídos, apuntando que es la "regularidad" mostrada a lo largo de la campaña la que les mantiene "sextos y en cuartos de Europa League".

Elogios al Alavés

De este modo, Giráldez pidió aplazar cualquier comentario sobre el Friburgo, el próximo rival europeo, para advertir de la peligrosidad de un Alavés que les va a "poner las cosas muy caras", analizando las diferencias entre la etapa de Eduardo Coudet y la actual, con Quique Sánchez Flores al frente.

"En cuanto a dibujo, es parecido, una idea similar y quizás más vertical ahora, más de centro-remate. Pero la idiosincrasia del Alavés es ser agresivo, aguerrido, que es capaz de apretar en avanzado, pero también cerrarse muy bien, que maneja muchas situaciones de juego y con futbolistas peligrosos", analizó, recordado además que los enfrentamientos ante el cuadro vitoriano nunca han sido sencillos.

Una petición que LaLiga no ha tenido en cuenta

Por último, sí se mojó el técnico celeste sobre la decisión de LaLiga de fijar en domingo el partido ante el Valencia, previo a la ida de los cuartos de la Europa League "Hemos solicitado por activa y por pasiva el cambio, no nos lo han concedido y entiendo que tendrán sus motivos. Mi opinión al respecto prefiero darla cuando pase el partido del Alavés. Creo que hoy es el día de hablar del Alavés y eso nos queda lejos. Siempre que se habla de un horario, todo se magnifica y no hay que dramatizar", sentenció.

La lesión de Ilaix Moriba y el resto de ausencias en la lista

En cuanto a las bajas para el duelo de este domingo, Giráldez confirmó que Ilaix Moriba, además de estar sancionado, "también arrastra alguna molestia del partido del otro día y tengo la sensación de que llegaría muy justo", dando a conocer el club que padece una tendinopatía en la rodilla derecha.

Además, justificó las ausencias en la lista de Marcos Alonso y Starfelt, a los que ha preferido dar descanso. "Llegan muy justos para el partido. Hoy no han salido ni a entrenar y por eso hemos preferido protegerlos”, afirmó, lanzando un mensaje de tranquilidad sobre la lesión de Matías Vecino, que sufre una rotura fibrilar miofascial en el sóleo de su pierna izquierda. “No es nada importante, pero hasta después del partido no va a reaparecer”, zanjó.