El Celta de Vigo condena la agresión sufrida en Lyon, con una puñalada a un aficionado, pero irá también contra sus ultras

El club gallego ha emitido un comunicado para condenar "la brutal agresión sufrida por varios aficionados" celestes, uno de los cuales recibió una puñalada, anunciando al mismo tiempo acciones contundentes contra algunos de sus hinchas

La fiesta del Celta de Vigo en la Europa League, donde logró derrotar a domicilio al Olympique de Lyon para citarse con el Friburgo alemán en cuartos de final, se vio ensombrecida por un triste incidente. La afición celeste protagonizó el mayor desplazamiento de su historia en competiciones continentales, con 3.000 gargantas en el Groupama Stadium que superaron a las 2.500 que acudieron a Old Trafford en las semifinales de este mismo torneo hace nueve años, ante el Manchester United. Pero ya en la previa se avisó de la peligrosidad de los ultras franceses, teniendo que lamentar un herido entre los seguidores del conjunto gallego.

Un herido por una puñalada

Así, un aficionado del Celta de Vigo tuvo que ser ingresado en un hospital de Lyon después de ser apuñalado durante una pelea entre hinchas de ambos equipos a la conclusión del encuentro. En concreto, los incidentes se produjeron en el distrito de Guillotiére, según informó este viernes la prensa francesa. Los aficionados gallegos, según el medio actuLyon, ya habían protagonizado varios incidentes antes de la pelea con los hinchas locales en la plaza Gabriel-Pér.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, se aprecia como el aficionado del Celta, completamente vestido de negro, es rodeado por un grupo de aficionados galo antes de recibir una puñalada en el costado. Según la citada web local, el herido fue golpeado además en varias ocasiones, en algunas con una tabla de madera, y también recibió una puñalada. Rescatado por las fuerzas del orden, fue trasladado al hospital Édouard-Herriot de Lyon y su vida no corre peligro.

Hay una menor detenida y una investigación policial abierta

Mientras tanto,una mujer menor de edad fue detenida relación con la puñalada mientras las autoridades francesas han abierto una investigación para determinar su papel exacto en la agresión. Cabe recordar en este sentido que el choque había sido declarado de alto riesgo después de los incidentes que protagonizaron los aficionados ultras de ambos equipos en Vigo, donde varios franceses tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.

El comunicado del Celta de Vigo

Estos hechos han llevado al Celta de Vigo a emitir un comunicado para condenar lo sucedido. "El Celta vivió ayer una jornada histórica con una merecida victoria sobre el Olympique de Lyon en el partido a domicilio más importante de su historia en competiciones europeas. La brillante e inolvidable clasificación para los cuartos de final de la UEFA Europa League se vio empañada, sin embargo, por varios incidentes lamentables que el club condena con la mayor firmeza", comienza apuntando la nota difundida a través de los canales oficiales de la entidad gallega, que censuró también el comportamiento de algunos de sus seguidores.

Busca identificar a los aficionados del Celta que lanzaron bengalas

"En primer lugar, el lanzamiento de bengalas en la zona reservada a la afición del Celta en el Groupama Stadium de Lyon. Este hecho, y es necesario recalcarlo, no representa en absoluto al Celta, a su afición ni a los valores que ambos encarnan. Por lo tanto, el club, además de condenar y lamentar este lanzamiento de bengalas, hará todo lo posible por identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias para que este tipo de acciones no se repitan. El club se ha puesto en contacto con las autoridades francesas y con el Olympique de Lyon para solicitar las imágenes e identificar a los aficionados que lanzaron las bengalas", explica.

"Además, como ya se hizo hace unos días en circunstancias opuestas, el club condena y lamenta profundamente la brutal agresión sufrida por varios aficionados del Celta en las calles de Lyon tras el partido. Afortunadamente, todos ellos ya han podido regresar a Vigo. El Celta confía en que las autoridades locales actúen con prontitud para identificar a los responsables", sentencia el comunicado.