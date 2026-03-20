El Celta de Vigo "no se pone límites" y presenta su candidatura para ganar la Europa League

Los futbolistas del Celta de Vigo, tras la clasificación a cuartos de final de la Europa League, se mostraron eufóricos y llenos de ambición para lograr algo histórico en Vigo. El conjunto de Claudio Giráldez, tras haber vencido al Lyon, ocupa el primer puesto que ostentaba en equipo francés y jugará la vuelta de los cuartos como local

Con la clasificación a cuartos de final de la Europa League en el bolsillo tras haberse cargado al Olympique de Lyon, equipo que terminó primero en la Fase de Liga, el Celta de Vigo recoge el testigo del cuadro galo y da un golpe sobre la mesa para presentar su candidatura al título. El cuadro de Giráldez completó un gran partido en el estadio francés y apeó en octavos de final a uno de los favoritos del torneo, ocupando su lugar y garantizándose jugar la vuelta de las rondas que restan, excepto la final en caso de alcanzarla, en Balaídos. En el fortín vigués, al igual que en la plantilla del Celta, no se ponen límites y empiezan a creerse que pueden lograr algo histórico esta temporada en Europa.

Javi Rueda: "El equipo no se pone límites"

Javi Rueda, autor del primer gol del Celta ante el Olympique de Lyon, dijo que su equipo “no se pone límites” en la Europa League después de eliminar al conjunto francés, que fue primero en la fase liga de la competición continental. “El equipo no se pone límites, aquí creemos todos en todos. Esa es la razón por la que estamos haciendo las cosas tan bien. Ahora mismo, el vestuario es una fiesta, una locura, todo el mundo está eufórico”, afirmó a los periodistas tras el encuentro. El malagueño agradeció “el aliento” que le dieron los casi 3.000 aficionados celestes que viajaron al Groupama Stadium porque les ayudó a superar “los momentos más complicados” del partido. “La expulsión creo que les condicionó un poco. Hemos sabido llevar el ritmo del partido durante los noventa minutos. Estoy muy contento por ayudar al equipo”, dijo Rueda, a quien se le “ponen los pelos de punta” al pensar en los dos goles que marcó en la eliminatoria.

Hugo Álvarez: "Es un sueño que llevamos persiguiendo desde pequeñitos en el Celta"

Por otro lado, Hugo Álvarez, extremo del Celta, no escondió su enorme satisfacción por haber logrado el billete para los cuartos de final de la Europa League con el equipo en el que se formó como futbolista, después de derrotar esta noche al Olympique de Lyon en tierras francesas. “Es un sueño que llevamos persiguiendo desde pequeñitos en el Celta. Gracias al míster por la confianza que depositó en nosotros, ahora intentamos devolvérsela en el campo y en el día a día”, manifestó a los periodistas. El canterano, uno de los futbolistas del filial que dieron el salto al primer equipo con la llegada de Claudio Giráldez, sustituyó en el descanso al sueco Williot Swedberg y fue determinante en el desenlace del choque. “Cada vez me estoy encontrando mucho más cómodo. Con minutos vas cogiendo ritmo y con la ayuda del míster y del equipo estoy encontrando mi mejor versión. Me queda mucho trabajo por delante, con ello espero llegar a mi máximo nivel”, señaló.