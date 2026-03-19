Dardo de Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, tras eliminar al Olympique de Lyon

El técnico del conjunto gallego sacó pecho tras vencer en Francia por 0-2 con goles de Javi Rueda y Jutglá

El Celta de Vigo parecía que estaba eliminado después de empatar a uno ante el Olympique de Lyon en el partido de ida en Balaídos. Los de Giráldez demostraron este jueves desde el primer instante que quería llevarse la eliminatoria rumbo a tierras gallegas. El Olympique de Lyon se quedó con 10 y eso le facilitó al Celta de Vigo la tarea que mediante Javi Rueda y Jutglá firmó el pase a cuartos de final de la Europa League. Tras el triunfo y el pase, Claudio Giráldez se mostró exultante por el encuentro de sus jugadores.

Giráldez manda un mensaje a los que daban por eliminado al Celta de Vigo

Giráldez habló de un Celta de Vigo que se lo pone muy difícil a sus rivales y de paso se acordó de aquellos que daban por eliminados a los gallegos tras el encuentro de ida: "Hubo gente que celebró que nos tocase el Lyon y al acabar el primer partido parecía que estábamos eliminados. Por eso, tenemos que mantenernos en la estabilidad, saber que tenemos que estar muy bien para pasar una eliminatoria en esta competición, pero que también los rivales tienen que estar muy bien para superarnos".

El técnico del Celta de Vigo sacó también pecho al hablar de que su equipo había superado al líder de la fase de grupos: "Hemos hecho un partido muy completo, muy meritorio, en un campo con este ambiente, jugando contra el líder de la fase de grupos y haciendo un partidazo. Me siento muy orgulloso de los chicos, del club y de lo que estamos haciendo".

El aprendizaje de Claudio Giráldez en la Europa League

El técnico del Celta de Vigo no quiso repetir errores del partido de ida donde la no sustitución de Borja Iglesias terminó costándole la expulsión al delantero. Este jueves Giráldez habló de un arbitraje muy polémico que no vio un penalti en el minuto uno del encuentro a favor de los gallegos: "Parece que en Europa es un fútbol que se deja jugar más y es más difícil amonestar a los futbolistas, pero eso no es lo que hemos visto en esta eliminatoria. Mi trabajo es aprender de los errores porque en el primer partido la cagué no sacando antes a Borja".

El siguiente reto del Celta de Vigo

Tras el pase a cuartos de final, el Celta de Vigo tendrá que medirse a un Friburgo que este jueves pasó por encima del Genk para remontar el 1-0 de la ida. El Friburgo superó al Genk por 5-1 y se medirá a los gallegos con la ida en Alemania y la vuelta en Balaídos donde el Celta de Vigo debería hacer bueno el factor campo.