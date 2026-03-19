Olympique de Lyon - Celta de Vigo, en directo el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Olympique de Lyon y Celta de Vigo correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Europa League que se disputará en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon (Francia)

¡Hola buenas tardes! Sean bienvenidos al directo del encuentro de vuelta de octavos de final de la Europa entre Olympique de Lyon y Celta de Vigo que se disputará en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon (Francia)

Olympique de Lyon y Celta de Vigo se medirán este jueves a partir de las 18:45 en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon. Franceses y gallegos buscarán en territorio galo un puesto en los cuartos de final de la Europa League. Lyon y Celta de Vigo se verán las caras en la vuelta de los octavos de final de la Europa League con el 1-1 de la ida en Balaídos como punto de partida.

El encuentro entre Lyon y Celta de Vigo podrá seguirlo desde dos horas antes de su comienzo en directo y online en ESTADIO Deportivo con la previa más completa. Además, una vez que empiece el partido, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica a la finalización del encuentro y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Olympique de Lyon - Celta de Vigo hoy en directo en la Europa League

El Olympique de Lyon llega a este encuentro de vuelta de octavos de final de la Europa League en plena crisis de resultados. Los pupilos de Paulo Fonseca ya llegaron en circunstancias similares en el partido de ida que se disputó en Balaídos pero tras el empate del pasado fin de semana ante el Le Havre en la Ligue 1, el Lyon suma seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria y habiendo sumado solo tres empates (uno de ellos ante el Celta de Vigo).

Curiosamente el Olympique de Lyon, antes de llegar a esa racha negativa de resultados, venía de 13 triunfos consecutivos. Al Lyon le valdría cualquiera de los dos resultados que ha tenido en sus dos últimas salidas con la Europa League como telón de fondo. Vencieron los galos 0-1 al Young Boys y 0-6 al Maccabi Tel Aviv allá por el mes de noviembre.

Olympique de Lyon - Celta de Vigo en directo y online hoy en la Europa League

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez también vive una pequeña crisis de resultados pero no tan alargada como la de su rival de este jueves. Los gallegos dejaron escapar una ventaja mínima en el partido de ida ante el Lyon. Además, llegó a ese encuentro tras perder en el último momento ante el Real Madrid por 1-2 y el pasado fin de semana empató a uno ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja.

Al Celta de Vigo solo le vale ganar o en el peor de los casos un empate tanto en el tiempo reglamentario y una posterior prórroga para llevarse el pase a cuartos de final de la Europa League en una tanda de penaltis que no suele estar hecha para aquellos que sufran de corazón.

Enfrentamientos previos entre Olympique de Lyon y Celta de Vigo

Olympique de Lyon y Celta de Vigo se medirán este jueves por tercera vez en su historia. En la última ocasión, el resultado fue de 1-1 y ese será el punto de partido para galos y españoles. La primera vez fue en 2023 en un amistoso que terminó con triunfo del Celta de Vigo por 1-0. En lo que respecta a enfrentamientos ante equipos españoles del Olympique de Lyon, los galos suman dos empates y una derrota. Los gallegos por su parte no han perdido esta temporada en enfrentamientos ante equipos franceses con dos triunfos y un empate.