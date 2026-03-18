El dineral que puede ganar el Celta si elimina al Olympique Lyon

El equipo que entrena Claudio Giráldez está realizando una gran participación en la UEFA Europa League lo cual no sólo trae consigo éxitos deportivos ya que el club gallego está embolsándose una cantidad de dinero que puede ser aún mayor si elimina el conjunto francés en octavos de final en competición europea

El RC Celta afronta en la tarde de este jueves, 19 de marzo, otra cita histórica ya que el equipo que entrena Claudio Giráldez se mide al Olympique Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Un encuentro muy importante desde el punto de vista deportivo, pero también en el plano económico ya que el club gallego se puede embolsar un auténtico dineral si elimina al equipo francés y se clasifica para los cuartos de final de la UEFA Europa League.

El RC Celta puede embolsarse 2'5 millones de euros en caso de eliminar al Olympique Lyon

No le puede estar yendo mejor la temporada en Europa al RC Celta el cual ya ha cumplido con las previsiones que se había marcado el propio club gallego el cual ahora va a por todas en las eliminatorias por el título.

Un buen rendimiento que al equipo que entrena Claudio Giráldez le puede reportar un nuevo ingreso económico de enorme consideración ya que si el RC Celta elimina al Olympique Lyon se embolsará 2'5 millones de euros, además de todo lo que ha recaudado ya, por meterse en los cuartos de final de la UEFA Europa League gracias al reparto económico establecido para este torneo europeo entre los años 2024 y 2027.

Una motivación financiera muy importante para el RC Celta que no va a renunciar a absolutamente nada en la UEFA Europa League en la que hay muchas expectativas puestas. No en vano, con el 1-1 logrado en el encuentro de ida disputado hace una semana, el RC Celta estará acompañado por miles de sus aficionados que no quiere dejar solo al equipo en este momento tan importante.

El dinero que ha recaudado ya el RC Celta en lo que va de temporada en la UEFA Europa League

El RC Celta está realizando un gran papel en la UEFA Europa League lo que le ha permitido ya embolsarse más de 16 millones de euros. Una cifra que supera lo presupuestado ya que el equipo presidido por Marián Mouriño había estimado ganar unos 10 millones de euros.

El RC Celta se ha embolsado por su participación en la UEFA Europa League en esta temporada 4'31 millones de euros por jugar la fase de liga; 2'7 millones de euros por las victorias obtenidas; y 300.000 euros por el empate que ha logrado. A ello hay que sumarle unos 2 millones de euros más por alcanzar la eliminatoria de octavos de final tras eliminar al PAOK. Posteriormente, hay que añadirle alrededor de 1'5 millones de euros por quedar en el puesto 16 en la fase de liga y unos 5'2 millones de euros por el market pool.

De este modo, el RC Celta ya ha logrado algo más de 16 millones de euros los cuales se puede disparar hasta los casi 20 millones de euros si gana este partido al Olympique Lyon y se mete en los cuartos de final de la UEFA Europa League.