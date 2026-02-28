Las ganancias del Celta de Vigo en la Europa League: ya se ha superado lo presupuestado

A las puertas de una ilusionante eliminatoria ante el Olympique de Lyon, el club celeste se frota las manos también en el plano económico, pues se han mejorado con creces las previsiones realizadas a comienzos de curso

El Celta de Vigo se medirá en octavos de final de la Europa League al Olympique de Lyon y ya conoce también cuál sería su camino hacia una hipotética final, con posible cruce incluido en semifinales ante el Real Betis. En cuartos, por su parte, esperarían el Genk o el Friburgo, mientras que la mayoría de favoritos van por el otro lado del cuadro, como es el caso de Aston Villa, Nottingham Forest, Roma u Oporto. Por ello, crece la ilusión entre una afición celeste que sueña con dar el pasito que faltó en 2017, cuando el Manchester United les apeó de su primera final europea.

Pese a todo, el discurso es de prudencia, como se ha encargado de recalcar el director deportivo, Marco Garcés. Pero además del prestigio deportivo que otorga el hecho de estar entre los 16 mejores de la competición, la Europa League también está dejando en Balaídos grandes alegrías económicas. De hecho, gracias a los premios que otorga la UEFA, ya se ha ingresado un 30% más de lo presupuestado en un primer momento, tal y como recoge El Faro de Vigo.

Un 30% más de ingresos

En concreto, el plan era ingresar en torno a 12 millones de euros por la participación del equipo en el segundo torneo continental, pero ya se calculan unas ganancias de 15,62 millones. Un superávit que llega gracias en gran medida al buen hacer de los de Giráldez en la Fase Liga, donde lograron cuatro victorias y un empate que equivalen a 1,95 millones (450.000 euros por partido ganado y 150.000 por la igualada), a lo que hay que sumar otros 300.000 euros por quedar clasificado entre el 9º y el 16º.

Pendientes del pilar de valor

A ello hay que añadir, además, los 4,31 millones que ya se percibieron solo por participar, así como 300.000 euros más por jugar la eliminatoria previa a los octavos y un jugoso pellizco de 1,75 millones por dejar en la cuneta al PAOK de Salónica. En total, 10,42 millones por rendimiento que ya están confirmados. Pero también que tener en cuenta el pilar de valor ('value pillar'), que reparte más ganancias entre los participantes según su coeficiente histórico y la cuota de mercado televisivo.

El premio por eliminar al Olympique de Lyon

En este caso, Lois Pedrayo, especializado en estadística, indica que por dicho concepto se estiman recibir a día de hoy 5,2 millones de euros, por lo que el superávit es ya una realidad. Y la cantidad puede seguir engordando de manera significativa, pues eliminar al Olympique de Lyon en la eliminatoria que tendrá lugar en el mes de marzo supondría embolsarse otros 2,5 millones de euros.

El efecto en los traspasos que se deben acometer

No hay duda, por tanto, de que la Europa League está trayendo mucha felicidad a Balaídos. Hay argumentos para soñar a lo grande. Pero también está sirviendo para aliviar la situación económica y ello debe redundar en la planificación del próximo curso. No en vano, están presupuestas ventas de futbolistas por valor de 32 millones de euros antes de que acabe el ejercicio, pero dicha cantidad se irá reduciendo gracias en buena medida a las ganancias europeas.