El Celta de Vigo, dispuesto a todo en Europa: "Vamos a dar mucha guerra en esta Europa League"

La plantilla del Celta de Vigo celebra el pase a octavos de final de la Europa League, competición en la que aseguran que darán "mucha guerra" toque quién toque

Con la victoria ante el PAOK, el Celta de Vigo alcanza los octavos de final de la Europa League en un momento de la temporada crucial para los de Claudio Giráldez. El cuadro gallego, con su pase a la siguiente ronda, demuestra que no está de paso por la Europa League. Desde la plantilla del Celta han compartido a la afición este mensaje y avisan al resto de equipos de la competición de cara a los octavos de final. "Vamos a dar mucha guerra", señalaba Javi Rodríguez tras el duelo.

Javi Rodríguez: "Vamos a dar guerra en la Europa League"

El defensa del Celta de Vigo está convencido de que su equipo dará “mucha guerra” en los octavos de final de la Europa League, en los que se medirán al Aston Villa de Unai Emery o al Lyon francés. “No hemos hablado de qué rival preferimos. Son dos equipos que han terminado arriba en la Fase Liga, pero nosotros vamos a competir y a disfrutar. Vamos a dar mucha guerra en esta Europa League”, apuntó tras el encuentro. Javi Rodríguez reconoció que en la primera parte no estuvieron “muy finos” con el balón, pero consiguieron suplirlo estando “muy sólidos” en defensa. “Desde el calentamiento ya sentíamos que era un partido importante y con el apoyo de nuestra gente supimos sufrir en los momentos que no estuvimos finos. En la segunda parte nos encontramos con el gol que nos dio mucha tranquilidad”, concluyó.

Swedberg: "La eliminatoria nos llega en buen momento"

Por otro lado, Williot Swedberg, autor del gol que aseguró al Celta su pase a los octavos de final de la Europa League, afirmó no tener ninguna preferencia entre Aston Villa y Lyon, sus posibles rivales en el sorteo de mañana. “Son dos equipos grandes, serán dos partidos muy difíciles. Pero todos queremos jugar estos partidos porque son muy chulos. Además, la eliminatoria nos llega en un buen momento”, manifestó. El atacante del Celta, máximo goleador del equipo gallego en la competición continental, desveló que uno de sus “mejores amigos de Suecia” es aficionados del PAOK, por eso entiende que hoy estará “enfadado” con él por su gol. “Jugar en Europa es una experiencia muy bonita, ojalá tengamos muchas más porque cada partido es una fiesta. Lo de hoy ha sido fantástico”, declaró.

Vecino: "Hay que aprovechar este entusiasmo que tenemos porque puede marcar la diferencia"

Quién también habló tras el encuentro fue Matías Vecino, el nuevo y flamante fichaje del Celta de Vigo. El internacional uruguayo apeló al “entusiasmo” que vive el celtismo para dar la sorpresa en los octavos de final de la Europa League. “En este punto de la competición, cualquier rival es complicado. Lo importante es enfocarnos en nosotros porque estamos en un buen momento y todavía podemos seguir creciendo. Hay que aprovechar este entusiasmo que tenemos porque puede marcar la diferencia”, indicó.