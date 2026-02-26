Celta 1-0 PAOK: Golazo de Swedberg, dominio total y a octavos de final

El RC Celta se clasifica para los octavos de final de la UEFA Europa League después de derrotar al PAOK gracias a un tanto de Swedberg en la segunda parte. El equipo que entrena Claudio Giráldez supera al club griego por un global de 3-1 en la eliminatoria

El RC Celta cumplió con los pronósticos y derrotó por 1-0 al PAOK en el partido de vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que el equipo que entrena Claudio Giráldez fue mejor de principio a fin porque tuvo las mejores ocasiones de gol, porque dominó en todo momento y porque no sufrió nada ante un rival que no creó peligro en todo el duelo y al que superó por 3-1 en el global de la eliminatoria.

Swedberg, tras una buena jugada de combinación entre Sergio Carreira y Borja Iglesias, dio el triunfo en la segunda parte al RC Celta que se medirá en octavos de final de la UEFA Europa League a Aston Villa o a Olympique Lyon.

Más y mejores ocasiones para el RC Celta ante un PAOK que se defendió bien

El partido entre el RC Celta y el PAOK comenzó muy igualado. Más allá de algún que otro merodeo a las áreas rivales, los primeros 20 minutos estuvieron marcados por la igualdad. A partir de entonces fue el RC Celta el que se impuso, dominando y teniendo las mejores ocasiones de gol.

Las oportunidades más destacadas fueron un disparo de Iago Aspas que golpeó en Swedberg. Un tiro de Matías Vecino que se fue desviado por poco. Otro de Swedberg, tras pase filtrado de Iago Aspas, que fue bloqueado por un defensa y que Borja Iglesias no pudo rematar a gol un balón peinado de Javi Rueda en la salida de un córner.

El PAOK no inquietó hasta los últimos minutos cuando en una falta lateral, Michailidis cabeceó el balón hacía dentro del área, pero Radu cortó el esférico impidiendo el remate de Giakoumakis. Así se llegó al descanso.

Swedberg culmina una gran jugada y sella la clasificación del RC Celta a octavos de final de la UEFA Europa League

Saltó a la segunda parte más valiente el PAOK sabiendo que el empate no le valía de nada por el 1-2 del encuentro de ida. Dio un paso adelante el equipo griego, lo cual fue aprovechado por el RC Celta para tener la que fue la mejor ocasión del partido hasta el momento. Miguel Román, que sustituyó al amonestado Ilaix Moriba en el descanso, hizo un cambio de juego que permitió que Javi Rueda ganara la línea de fondo. El carrilero la puso atrás y Borja Iglesias disparó, pero Tsiftsis desvió a córner.

Pasaron los minutos y no hubo ocasiones hasta que se llegó al 63' en donde se rompió el partido. Sergio Carreira hizo una diagonal por banda izquierda, se la pasó a Borja Iglesias que de tacón conectó con Swedberg, que de disparo colocado y bajo desde dentro del área, batió al portero del PAOK para poner el 1-0 en el mercador.

A partir de entonces, el RC Celta controló el partido, gozando de varios contragolpes para sentenciar el partido, ante un PAOK que se mostró impotente ya que no inquietó en ningún momento al equipo entrenado por Claudio Giráldez. Las más clara oportunidad para ampliar la renta la tuvo Jones El-Abdellaoui, tras un buen contraataque de Jutglà, en el descuento pero su disparo se fue fuera.

De esta manera, el RC Celta eliminó al PAOK por un global de 3-1 en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League y se clasifica para los octavos de final en donde se medirá al Aston Villa o al Olympique Lyon.

- Ficha técnica del partido RC Celta 1-0 PAOK correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEAF Europa League:

RC Celta: Radu; Marcos Alonso (Carlos Domínguez 88'), Starfelt, Javi Rodríguez; Javi Rueda, Ilaix Moriba (Miguel Román 46'), Matías Vecino, Sergio Carreira; Iago Aspas (Ferran Jutglà 67'), Swedberg (El-Abdellaoui 76') y Borja Iglesias (Fer López 76').

PAOK: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Zafeiris, Sánchez, Bianco (Camara 67'); Chatsidis (Taylor 74') y Giakoumakis (Jeremejeff 79').

Árbitro: Marco Guida (Italiano). Amonestó al local Ilaix Moriba.

Gol: 1-0 (63') Swedberg.

Incidencias: Partido entre RC Celta y PAOK correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League disputado en el Estadio de Balaídos ante 21.306 espectadores.