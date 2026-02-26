Los dos posibles rivales de Real Betis y RC Celta en el sorteo de octavos de final de la UEFA Europa League: Vigo espera a un 'coco'

El Celta ha conseguido eliminar este jueves al PAOK de Salónica en la ronda de dieciseisavos de final y estará este viernes en el sorteo que celebrará la UEFA y en el que el Real Betis partirá como cabeza de serie tras lograr su pase directo al 'Top 16'

Betis y Celta esperan rival en el sorteo de los octavos de final de la Europa League.UEFA / Imago

El Real Betis y el RC Celta de Vigo serán los dos representantes del fútbol español entre los 16 mejores equipos de la UEFA Europa League, que este viernes celebrará un sorteo en el que quedarán definidas ya toda la hoja de ruta para llegar a la gran final que se celebrará en Estambul (Turquía) el próximo 20 de mayo. Los verdiblancos parten como cabezas de serie, mientras que los celestes se las verán con un 'coco'.

Después de la disputa de los partidos de vuelta de la ronda de 'play off', equivalente a los dieciseisavos de final y completada en la tarde-noche de este mismo jueves, la sede que la UEFA tiene en la ciudad suiza de Nyon acogerá un sorteo en el que quedarán definidos los emparejamientos de los octavos de final y los hipotéticos cruces para los cuartos y las semifinales. El evento, que arrancará a partir de las 13:00 horas este viernes y se podrá seguir en directo con ESTADIO Deportivo.

Los dos posibles rivales del Real Betis en los octavos de final de la UEFA Europa League

No todo es derbi en la mitad verdiblanca de Sevilla. El Real Betis lleva esperando rival desde que el pasado 29 de enero selló su clasificación directa para los octavos de final de la Europa League tras concluir en cuarta posición las ocho jornadas de la Fase Liga, con 17 puntos de 24 posibles después de enfrentarse a Nottingham Forest (2-2), Ludogorets (0-2), Genk (0-0), Olympique de Lyon (2-0), Utrecht (2-1), Dinamo Zagreb (1-3), PAOK (2-0, la única derrota) y Feyenoord (2-1).

Los dos posibles rivales del Betis en el 'Top 16' son el Panathinaikos FC griego, que eliminó este jueves al Viktoria Plzen checo en la tanda de penaltis después de firmar sendos 1-1, o el Nottingham Forest inglés, quien después de golear por 0-3 en el partido de ida al Fenerbahçe SK, sufrió en casa. Llegó a ir 0-2 con un doblete de Aktürkoglu, pero Hudson-Odoi hizo el definitivo 1-2 que acabó con los ánimos de los turcos.

El conjunto que no le toque de los dos posibles oponentes será el que se medirá al FC Midtjylland danés y así se definirá el lado del cuadro por el que intentarán avanzar los pupilos de Manuel Pellegrini hacia la que sería la segunda final europea en la historia del club de las trece barras, tras rozar el año pasado la Conference League.

Los dos posibles rivales del RC Celta de Vigo en los octavos de final de la UEFA Europa League

Mucho más ha tenido que luchar el RC Celta para poder estar en el bombo de los octavos de final. Precisamente, se ha tenido que ver las caras en la ronda previa con el PAOK griego, el único verdugo del Real Betis en la presente edición de la Europa League. Los celestes se impusieron en Tesalónica por 1-2, con goles de Iago Aspas y Williot Swedberg que recortó Alexander Jeremejeff, y la vuelta en Balaídos acabó con un 1-0, con otro tanto de Swedberg a pase de Borja Iglesias.

Los pupilos de Claudio Giráldez habían acabado la Fase Liga en decimosexta posición con 13 puntos de 24 tras una línea bastante irregular: cayeron ante el Stuttgart (2-1), ganaron al PAOK (3-1), al Niza (2-1) y al Dinamo Zagreb (0-3) de manera consecutiva, perdieron con el Ludogorets (3-2) y el Bolonia (1-2), se impusieron al Lille (2-1) y empataron frente al Estrella Roja (1-1) antes de este doble triunfo contra los helenos.

El oponente del RC Celta en los octavos de final será un 'coco': el Olympique de Lyon galo o el Aston Villa inglés de Unai Emery, que sellaron sus billetes directos como primero y segundo clasificados de la Fase Liga. El que no se lleven los gallegos será el rival del LOSC de Lille, con un posible duelo entre franceses.

Así será el sorteo de los octavos, cuartos de final y semifinales de la UEFA Europa League

Según recuerda la UEFA, los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de las dos posiciones de los octavos de final contra los ganadores correspondientes de las eliminatorias de los play-offs, cuya posición se determina mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios. Se preparan cuatro bombos para el sorteo y las bolas con los nombres de cada pareja de equipos cabezas de serie se colocan en los bombos correspondientes según la clasificación de la Fase Liga.

El sorteo asignará el lado del cuadro a todos los equipos cabezas de serie, comenzando por los equipos clasificados en los puestos 7/8 y terminando por los equipos 1/2. El primer equipo extraído de este bombo se colocará en su lugar reservado en el lado del plateado del cuadro. A continuación, se extraerá y mostrará el otro equipo clasificado del emparejamiento y se le asignará el lugar reservado correspondiente en el lado naranja del cuadro. Se seguirá el mismo procedimiento con los equipos clasificados restantes.