Los posibles rivales en octavos de la UEL: uno casi K.O., golpe en la mesa del 'coco' y otros dos en la 'pomada'

Tablas en Grecia entre el Panathinaikos y el Viktoria Plzen; el Nottingham Forest deja casi sentenciada su eliminatoria ante el Fenerbahçe tras su 0-3 en Estambul

Aparte del RC Celta de Vigo, que se impuso este jueves en la ida de la ronda 'play off' al PAOK de Salónica (1-2) para acercarse a los octavos de final de la Europa League, el Real Betis estaba muy pendiente de los cruces equivalentes a dieciseisavos, pues de ellos saldrán los dos posibles rivales en la siguiente ronda. Uno de ellos, el ganador de la eliminatoria entre el Nottingham Forest y el Fenerbahçe, visiblemente encauzada por el que podría considerarse el 'coco' de las cuatro alternativas en clave verdiblanca.

Todo apunta a que no habrá reencuentro el 12 y 19 de marzo entre un Sofyan Amrabat a punto de iniciar la recta final de su recuperación y el club que lo mantiene cedido en La Cartuja hasta el próximo verano, habida cuenta de que los ingleses, que luchan en la Premier League por evitar el descenso, han vencido a los turcos en Estambul por 0-3 merced a los tantos de Murillo Santiago Costa y su compatriota Igor Jesús en el primer tiempo, sentenciando Morgan Gibbs-White al poco de la reanudación para que la vuelta el jueves que viene sea aparentemente un trámite.

Si los 'Tricky Trees', ante los que el Real Betis firmó un apurado 2-2 en La Cartuja en septiembre pasado en el arranque de la liguilla, han tomado una clara ventaja para convertirse en uno de los dos posibles rivales heliopolitanos el viernes de la semana que viene, el otro queda más en suspense, pues será el vencedor del Panathinaikos-Viktoria Plzen, saldado con otro 2-2 gracias a que el greco-ghanés Andreas Tetteh anulaba con un doblete para los de Rafa Benítez el tempranero tanto del checo Denis Visinsky, marcando Tomás Ladra en el 80. La resolución, el 26-F en el Doosan Aréna.

Fecha y formato para el sorteo, así como de las últimas eliminatorias de la UEL

El sorteo del resto de eliminatorias de la Europa League se celebrará el próximo viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en la localidad suiza de Nyon a las 13:00 horas. Se decidirán conjuntamente los cruces de octavos de final (que se disputan el 12 y 19 de marzo), cuartos (9 y 16 de abril) y semifinales (30 de abril y 7 de mayo), decidiéndose el lado del cuadro por el que irá cada uno de los clasificados hasta la gran final del miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul. Los cabezas de serie, cualquier posible agrupamiento y el procedimiento definitivo estarán disponibles en la web de la UEFA a las 08:30 horas del día del sorteo.