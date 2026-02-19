Ante el Rayo, en teoría, toca relevo en portería: Pau López por Álvaro Valles

A finales de enero, el gerundense reapareció tras recuperar la forma y estuvo tres partidos seguidos bajo palos, los mismos que acumula ahora el ex de Las Palmas

Comenzó siendo titular Pau López, tanto en LaLiga como en la Europa League, aunque Álvaro Valles parecía ser enseguida el elegido cada jueves. Con el arranque de la Copa del Rey, le tocó debutar a Adrián San Miguel y cada una de las tres competiciones en las que participaba el Real Betis tenía su portero. El escenario ideal para Manuel Pellegrini, que impuso desde su llegada la terna bajo palos (Claudio Bravo-Joel Robles-Dani Martín; Rui Silva-Claudio Bravo-Joel Robles, Rui Silva-Claudio Bravo-Fran Vieites; Rui Silva-Adrián San Miguel-Fran Vieites; y los actuales) y un sistema de rotaciones que ha ido variando de fórmula según las circunstancias.

La complicada y rara lesión del gerundense durante el mes de noviembre aclaró el panorama para el rinconero, que sobresale con 1.890 minutos, repartidos en 21 encuentros, en los que encajó 22 goles, dejando nueve veces imbatido su marco. Con todo, cuando estaba en su mejor momento a todas luces, el 'Ingeniero' sorprendió con un relevo para premiar al ex de Espanyol o Marsella, una vez recuperado el ritmo. Estuvo tres choques consecutivos de titular a finales de enero (ante PAOK, Alavés y Feyenoord), pero se ha quedado en 11 (con -14 y dos 'cleen sheets'), volviendo Valles a defender la meta verdiblanca.

Con los dos aspirantes a la titularidad en plena forma, en teoría, le tocaría volver a Pau, más allá de que el canterano fuera uno de los modelos, junto al indiscutible Antony Matheus dos Santos, de la nueva camiseta 'Forever Green' que lucirán los de Pellegrini este sábado ante el Rayo Vallecano. Eso si el preparador chileno mantiene en este mes natural sin 'distracciones' intersemanales hasta el regreso en marzo de la UEL, pues Álvaro ha descollado en el torneo doméstico de la regularidad contra Valencia (cuando paró un penalti a Pepelu, como su sano 'competidor' en Cornellà-El Prat a Puado), Atlético de Madrid y Mallorca.

Sin obligaciones en clave física o burocrática de por medio, entre septiembre y octubre del año pasado, López se mantuvo durante cinco jornadas consecutivas (contra Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, Villarreal y Atlético) en la portería, desapareciendo antes y después del primer lugar de las preferencias del entrenador por lesión. Entonces, Valles encadenó diez jornadas de LaLiga y tres de la UEL, saliendo solamente para que Adrián ejerciera en el torneo del K.O. contra Palma del Río, Torrent, Murcia y Elche, pues su polémica presencia contra los colchoneros en el 0-5 de cuartos ya fue una vez retornado Pau.

Adrián: una renovación ya no automática, pero casi decidida por Pellegrini

A falta de 14 jornadas de LaLiga y, a lo sumo, siete partidos más de Europa League si el Real Betis llega hasta la final, se antoja casi imposible que Adrián San Miguel alcance los 12 partidos estipulados en su contrato para renovar automáticamente hasta 2027. Lleva cinco encuentros, los correspondientes a las dos primeras rondas de la Copa del Rey, el de dieciseisavos, el de octavos de final y el de cuartos, pues Manuel Pellegrini decidió darle este torneo íntegro. Con ocho goles encajados y una portería a cero en 450 minutos, su continuidad como tercero en discordia depende del cuerpo técnico, que, salvo sorpresa, se lo ofrecerá en verano, con lo que cumpliría 40 años de verdiblanco.