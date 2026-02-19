La indirecta al América con Fidalgo y la directa de Aguirre al 'Maguito': "Nadie está seguro"

En México se sorprenden del éxito del ovetense más alejado de la 'sala de máquinas' de lo que acostumbraba con el América, cuando brilló más como pivote que como mediapunta

Cuando sobresalió en el juvenil A del Real Madrid actuaba más cerca de la base, formando a menudo un doble pivote con el ahora jugador del Elche CF Aleix Febas. Igual que le ocurría en el Rayo Majadahonda, con otro 1-4-2-3-1 y generalmente en un doble pivote con Rubén Blanco o Fabry Castro. Con excepciones, repitió ubicación como pivote en el RM Castilla junto a Jaime Seoane o Jaume Grau, a veces todos juntos en un 1-4-3-3 similar al actual con Manuel Pellegrini en el que ya se inició como interior zurdo.

En el CD Castellón, antes de iniciar su aventura mexicana, ya comenzó a jugar de todo con Óscar Cano, que apostó a menudo por un 1-3-4-2-1, pero también por el 1-4-4-1-1, con Álvaro Fidalgo iniciando en banda izquierda, aunque con clara tendencia a asociarse por dentro y percutir con diagonales. Esa polivalencia la aprovechó, primero, su mentor en el Club América, Santiago Solari, y luego sus sucesores, pues como azulcrema se ha desarrollado como pivote, mediocentro creativo, mediapunta o por las dos alas.

Pero coinciden en tierras aztecas en que su brillo llegó como generador de juego, cerca de Jonathan dos Santos, Érick Sánchez o Israel Reyes, generalmente sólo uno de ellos en el 1-4-2-3-1, el 1-4-1-4-1 o el 1-4-3-3 de André Jardine, que le dio siempre libertad para estirarse y conectar con los puntas, aunque sin descuidar sus labores defensivas. De hecho, las críticas a Manuel Pellegrini llegaron por meterlo de mediapunta, lo que, a la espera de que vuelvan Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, parece una realidad, pues se ha impuesto un dibujo con el 'Maguito' y Pablo Fornals por delante de Marc Roca, sin que ninguno sea pivote al uso ni tampoco 'enganche'. Una variación táctica que se ha traducido en sendos triunfos.

Javier Aguirre le abre la puerta, pero no del once

Todo México está expectante con la última convocatoria de Javier Aguirre antes del Mundial de 2026, en el que el 'Tri' será uno de los anfitriones. Así, el Estadio Azteca (si no lo impiden sus obras de remodelación) acogerá el amistoso ante Portugal de la madrugada española del domingo 29 de marzo (03:00 horas aquí), mientras que el Soldier Field de Chicago será el escenario del 'bolo' ante Bélgica el miércoles 1 de abril en la misma franja.

Cuestionado sobre el debut de Álvaro Fidalgo, el 'Vasco' sentenció: "Todo jugador que sea mexicano y que esté jugando tiene las puertas abiertas. Pero que no se entienda hoy que juega seguro, no es eso. Tenemos una lista de 50-60 jugadores y estamos con ellos, pero nadie tiene su puesto seguro". En la línea de lo que dijo el director deportivo, Duilio Davino, que incluyó al 'Maguito' entre los 55 preseleccionados. El propio interesado se ofreció y mostró sus ganas, pese a las palabras de Héctor Herrera, que lo excluiría por ser naturalizado.